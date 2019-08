Cumpănașu vrea sa-i prezinte ministrilui proiectul „Poliția școlilor”, precum și inițiativa de a înființa un ONG-Antimafie, susținând că „acum este o șansă unică”.

„ #112vreausatraiesc. Maine la ora 1300 ma voi intalni cu ministrul de interne pt a-i prezenta proiectul POLITIA SCOLILOR prin care fiecare liceu sa aibe cel putin un jandarm dar si pt a solicita informatii suplimentare despre memoriile si solicitarile mele de pana acum adresate MAI. Dragi romani, SISTEMUL MAFIOT a pus tunurile pe mine. Niciun om nu este atacat cum sunt eu! Aparent fara nici un motiv. Insa in fapt cei care actioneaza la ordinul statului mafiot stiu ca in fiecare zi care trece mai avansez 1 cm in mijlocul buboiului si este doar o problema de timp pana acumulez suficienta informatie pentru a-l detona din interior la cel mai inalt nivel!

Pt inceput voi infiinta un ONG-ANTIMAFIE care va avea reprezentanti pana in ultima localitate din tara asta unde romanii au fost umiliti, traficati, ignorati, batjocoriti de statul roman si MAFIA din fiecare localitate. Va rog sa-mi scrieti aici pt a va alatura acestui demers urias de pulverizare a MAFIEI si NEDREPTATII. Pt cei care vor sa ma reprezinte in fiecare localitate va rog sa-mi scrieti aici: [email protected] GATA. De la primarul din sat pana la interlopii care ne rapesc copii niciun caz nu va mai ramane anonim!!!. Si nici un procuror, politist, judecator, politician nu va ramane nepedepsit pt raul pe care vi l-au facut. LUPTATI ALATURI DE MINE!!! ESTE O SANSA UNICA ACUM!. #OROMANIEFARACLANURI, #MORCUEIDEGAT”, a scris pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu.

