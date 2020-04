Şi nu de la oricine! Însuşi Jador, manelistul care este constant în topurile YouTube, a reacţionat după ce melodia Vulpiţei a ajuns pe locul 1 pe celebra platformă.

„Când am văzut că Vulpița este pe locul 1 și piesa mea nu mai e pe 1, nu mi-a venit să cred pentru că nu am înțeles de ce oamenii dau click pe ea.

Pentru că fata nu are talent în domeniul muzical. Dar apreciez, pentru că, dincolo de tot ce este Vulpița, apreciez faptul că muncește, pentru că nu este ușor să stai acolo în platou și să faci ce zic unii oameni.

Într-un fel, apreciez și munca ei, chiar dacă ea nu conștientizează multe lucruri. Eu știu că, de fapt, și ea muncește”, a declarat Jador pentru cancan.ro.

Amintim că şi Vulpița l-a ironizat pe Jador, după ce i-a luat locul 1 în trending, datorită melodiei pe care o interpretează alături de Axinte.

„Du-te la Blăgești, Jador

Că de tine nu mi-e dor

Acum eu sunt cea mai tare

Nimeni nu-mi mai stă în cale

Și acum plângi, Jador

Că nu mai ești campion”, au fost versurile Vulpiței.

„Vulpița e pe locul 1. Băi, m-a luat Vulpița. Mor! Băi, cum să mă ia Vulpița? Nu mă ia Salam, nu mă ia nimeni, mă ia Vulpița. Băi, ce aveți? Ei sunt simpatici, jur. Într-adevăr,

Vulpiţa este un fenomen, le ştie pe toate, s-a lansat şi în muzică, urmează să candideze la primărie. Oamenilor, «Dau moda» este pe primul loc, aşa că vă pup. Vulpiţa, sunt fanul tău!

Cred că majoritatea populației are coronavirus pentru că am văzut că pe locul 1 se ține tare Vulpița. Și noi toți cei care muncim din greu, plus talent, muzică, videoclipuri, versuri, gândire, zile întregi la studiu, să fii locul 1 la trending, am muncit foarte mult. Dar nu, anul ăsta este fița, locul 1 e Vulpița! Nu înțeleg, m-a dat jos de pe locul 1 din trending Vulpița. Eu nu pot să cred. Nu m-a dat jos nimeni din România, m-a dat jos Vulpița, nu pot să cred”, a replicat artistul la momentul respectiv.

