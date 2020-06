Conform măsurătorilor, emisiunea pe care o prezintă aceasta la Kanal D a fost joi peste cea prezentată de Cătălin Măruţă la Pro Tv, difuzată la aceeaşi oră.

„Kanal D a fost lider de audienta joi, cu emisiunea Teo Show, statia pozitionandu-se pe primul loc in preferintele telespectatorilor, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Emisiunea prezentata de Teo Trandafir si Bursucu a fost lider de piata, atat la nivelul intregii tari, cat si in randul populatiei de la orase.

Subiectele difuzate in editia de joi Teo Show au fost urmarite in medie, in fiecare minut, de peste o jumatate de milion (581.000) de fani din intreaga tara.

Minutul de maxima audienta, atins la 15:22, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 758.000 de telespectatori.

Joi, 18 iunie, Kanal D a inregistrat in intervalul orar 15:00 – 17:00, 3,3% rating si 15,4% cota de piata, pe targetul National, si 2,7% rating si 12,9% cota de piata, pe targetul All Urban”, se arată în comunicatul de presă al celor de la Kanal D.

Nu mai este de mult timp un secret că Teo Trandafir (Kanal D) şi Cătălin Măruţă (Pro Tv) duc de la distanţă un război aprig pentru întâietat.

În cei peste 12 ani de când moderează show-ul de la Pro Tv, Cătălin Măruță a reușit să se mențină în preferințele publicului.

Totuşi, au au mai existat momente când rezultatele erau mai puțin bune, dar în cele din urmă cel care s-a consacrat la TVR 2 a știut ce schimbări să aducă formatului.

Mai-marii Pro Tv nu au fost satisfăcuţi de faptul că în loc să fie constant pe primul loc, emisiunea lui Măruţă prinde din ce în ce mai des doar locul 2.

Astfel, spre finalul anului trecut apăruse u zvon care indica faptul că Teo Trandafir se poate întoarce la Pro Tv, chiar pe tronsonul orar rezervat lui Măruță în prezent.

În cele din urmă, nu s-a mai întâmplat nimic, dar este clar că presiunea pusă de Teo cu audienţa din Teo Show apasă serios pe umerii lui Măruţă.

În 2020, Teo Trandafir a aniversat 30 de ani de carieră de succes în televiziune și radio.