Comuna Stolniceni-Prăjescu (judeţul Iaşi) a ajuns în atenţia românilor după ce patru tovarăși de pahar au murit după ce au băut spirt contrafăcut.

Conform bzi.ro, „oția unuia dintre cei morți spune că a avut mare noroc că a scăpat cu viață”.

La aproape 50 de ani, Agafia Teofan a dezvăluit că spirtul rămâne cea mai apreciată „băutură alcoolică” în familia ei.

„Se aranjează frumos în fața camerei de luat vederi și începe să povestească extrem de sinceră totul.

Spune că mare nenorocire s-a abătut peste sat după ce spirtul contrafăcut a ajuns în magazine. Despre moartea soțului nu spune prea multe.

Era bolnav, iar spirtul contrafăcut nu a făcut decât să-l trimită mai repede pe lumea cealaltă.

«El a băut spirt în ziua aia…Sante…nu Mona. De când e cu boala asta în țară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata.

În sat au adus ceva, Sante parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soțul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin și pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin și după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit», a spus văduva cu zâmbetul pe buze”, arată sursa citată.

„Ce să spun, nu trebuie să bei spirt, dar vodka e apă chioară, romul colorant, spirtul e bun. Bei un pahar și pleci la muncă. Eu dacă beau, beau numai Mona

Eu am scăpat. Puteam să beau și eu atunci… N-am băut. Tre să mai iei câte un pahar când muncești. Nu se poate altfel… Eu spirt gol n-am băut niciodată… Am făcut cu suc, cu apă, jumate-jumate. Altfel nu…”, a completat femeia.