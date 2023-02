Ce a scris Joe Biden în cartea de oaspeți de la Palatul Mariinski înainte de a părăsi Kievul. Foto

Joe Biden a ajuns în Ucraina la ora locală 8:00 dimineața și a fost întâmpinat de ambasadorul SUA în Ucraina, Bridget Brink. Sirenele de raid aerian au răsunat în Kiev când Biden și Zelenski au ieșit pe străzi. Cei doi președinți au vizitat Catedrala Sf. Mihail din Kiev, apoi au depus o coroană de flori la Zidul Amintirii pentru eroii căzuți din războiul ruso-ucrainean.

Sursa foto: Facebook

„Sunt onorat să fiu primit din nou la Kiev pentru a-mi arăta solidaritatea și prietenia față de oamenii iubitori de libertate ai Ucrainei, domnule președinte”, a scris Biden, conform unei fotografii realizate de viceprim-ministrul pentru restaurarea Ucrainei Oleksandr Kubrakov.

🇺🇦🇺🇸Grateful for support, Mr.Biden! It’s a great honor ti welcome ⁦@POTUS⁩ to Kyiv! 🇺🇦🇺🇸

⁦@USAmbKyiv⁩#StandWithUkraine pic.twitter.com/C1OC6FKmjW

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 20, 2023