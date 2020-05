Aşa cum era de aşteptat, şi prezentatorul TV a dezbătut subiectul monden al momentului, dar susține că Margherita de la Clejani este de fapt o victimă a lui Theodor, presupusul iubit al acesteia.

Părinţii Margheritei, Viorica și Ioniță de la Clejani, sunt foarte îngrijorați pentru fata lor, conform celor afirmate de Capatos: „Marga este din nou o victimă. Eu sunt convins că este o victimă, pentru că o să vedeți mâine ce spun celelalte victime. Marga este o victimă. Viorica și Ioniță nu știu acum pe unde să mai scoată cămașa și nu știu nici care este adevărul adevărat.”

Observaţiile vedetei de la Antena 1 vin în contextul în care chiar zilele trecute, în presă s-a aflat că Theodor este consumator de substanțe interzise.

Mai mult, a fost dezvăluit şi faptul că acelaşi individ prepară niște cocktail-uri cu droguri foarte periculoase şi conform informaţiilor pe care le are Capatos (n.r. fost jurnalist de investigaţii la începuturile carierei), se pare că Margherita de la Clejani ar fi luat un astfel de cocktail chiar în ziua în care a făcut accident și a fost prinsă drogată la volan.

„Ioniță, sunt convins că era sigur când ne spunea că a luat Marga pastile de slăbit. N-a luat pastile de slăbit. A luat acest cocktail făcut de băiatul ăsta. A făcut și el tot ce a făcut pentru copiii lui”, a completat prezentatorul emisiunii Xtra Night Show.

Amintim că în presa tabloidă au apărut tot felul de detalii contradictorii legate de drogul/dorgurile pe care le-ar fo consumat Margherita înaintea accidentului. Unele surse indicau heroina, altele opiul…

De altfel, în ciuda misiunii ingrate pe care o are în aceste zile după ceea ce s-a întâmplat cu fiica lui, Ioniță de la Clejani a acceptat să apară la emisiunea lui Dan Capatos.

Cu această ocazie, celebrul artist a lansat declarații mai mult decât surprinzătoare: acesta susține că Theodor nu este iubitul fetei sale și că de fapt ar avea o altă orientare sexuală.

Deși Margherita a fost filmată în timp ce se săruta cu acest individ, Ioniță neagă relația celor doi şi consideră că sărutul o fi fost probabil un act de bravură din partea fiicei sale.

„Băiatul ăsta nu e iubitul Margheritei. Vă spun asta, pentru că eu am auzit că băiatul ăsta are și altă orientare sexuală. Eu vă spun ce am auzit”, a declarat Ioniță de la Clejani, foarte convins de veridicitatea informaţiilor care au ajuns la el în acest context nefericit pentru întreaga familie.

În intervenţia pe care a avut-o în emisiunea lui Capatos, Ioniță de la Clejani a insistat că Margherita nu consumă substanțe interzise și că de fapt i s-ar fi făcut rău de la niște pastile de slăbit.

De asemenea, soțul Vioricăi de la Clejani a explicat și care ar fi legătura dintre Margherita și Theodor, tânăr care, vă vine să credeţi sau nu, a fost și fost în vizită la el acasă.

„Margherita nu consumă droguri. Acest băiat a contactat-o pe Marga, s-a prezentat ca un desginer știind că Marga o să își lanseze o colecție de haine.

Acum 2 săptămâni de zile l-a chemat pe băiatul ăsta, a venit la mine acasă, a vorbit cu el, s-a prezentat ca designer, l-am pus să deseneze şi am văzut că știa”, a spus tatăl Margheritei la Xtra Night Show.

Ceea ce este şi mai interesant, de abia acum urmează: Ioniță de la Clejani a dezvăluit că poliţiştii l-au informat că Theodor este un tip extrem de periculos: „Din ce spune Poliția este un tip extrem de periculos.”