Ce a făcut Claudia Pătrășcanu după divorț. Gabi Bădălău va fi invidios. „În sfârșit”

După ani întregi de scandal, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au divorțat, iar artista și-a făcut o nouă schimbare de look, semn că l-a uitat pe fostul soț. Vedeta a povestit că aștepta acest moment mai mult ca orice.

„În sfârșit, după trei ani de zile, am reușit și am divorțat de comun acord, urmând a fi în pronunțare și a se redacta hotărârea judecătorească. Am hotărât ca grija pentru copii să fie comună și Claudia să revină la numele anterior.

De trei ani de zile mă chinui ca să divorțăm și să închidem și lucrurile astea. Eu împreună cu doamna avocat am vrut să terminăm tot astăzi. Din păcate, Claudia iar a depus probe, înregistrări, că fumez narghilea cu copiii și că nu sunt tată bun, că copilul are abces(..)

Că eu nu plătesc școlile copiilor (n.r asta a spus Claudia Pătrășcanu), probabil că ea nu știe că eu sunt cel care achită integral studiile. Ideea e că la următorul termen, care o să fie pe 3 noiembrie, probabil terminăm și celelalte aspecte din cadrul divorțului, respectiv domiciliul copiilor, relațiile cu părinții, program de vizitare șamd. Să sperăm că totul e ok și nu se mai face apel”, a mărturisit Gabi Bădălău atunci, pentru Xtra Night Show de la Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu, schimbare după divorț

Fosta soție a lui Gabi Bădălău a trecut pragul salonului de înfrumusețare pentru a-și face breton, iar fanii i-au făcut o mulțime de complimente. Nu este prima vedetă care își schimbă look-ul după o despărțire, iar psihologii au declarat că tunsoarea după divorț semnifică o nouă viață.

La doar câteva ore de la pronunțarea divorțului de afacerist, Claudia Pătrășcanu le-a povestit urmăritorilor și cum a decurs procesul.

„Am discutat de atâtea ori, dar nu s-a înțeles, mă rog acuma până la urma urmei, uite că am divorțat în instanță. N u mai era nimic. Era chiar aberant să mai stăm. Pentru ce? Că nu mai avem nimic. Și aici legat de de custodia copiilor, tot la fel, vom ajunge la același lucru. Copiii trebuie să stea lângă mamă, că așa este normal, să crească lângă mamă. Gabi poate să vină să-i vadă când dorește el”, potrivit libertatea.ro.