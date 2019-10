Sunt filmări secrete făcute publice pentru prima dată, fapte care merg pe linia subțire dintre legal și penal. În imaginile furnizate cotidianului Libertatea chiar de pompierul ISU care a filmat se poate observa absența unei proceduri standard de intervenție pentru astfel de situații, precum și nepăsarea salvatorilor față de victime sau brambureala ofițerilor care s-au perindat în fatidica noapte de 30 octombrie 2015 la conducerea operațiunilor din Colectiv.

20 de minute și 40 de secunde de haos

Pompierul care a filmat cele 20 de minute și 40 de secunde susține azi că a văzut colegi care „nici măcar nu le-au luat pulsul” victimelor din Clubul Colectiv.

Realitatea este că s-a intervenit în noaptea aceea după ureche, după cum reiese din imaginile care până azi au fost ascunse atât opiniei publice, cât și organelor de control care ulterior au verificat modul de acționare al ISU.

Un ofițer de la pompieri declară sub protecția anonimatului că, „după ce s-a realizat ce conțin, filmările colegului nu au fost văzute decât de către un grup mic de ofițeri superiori, nu au fost folosite nici la analizele interne, nu au fost date Corpului de Control al Guvernului Cioloș și nici procurorilor!”.

Cel care a realizat filmarea povestește: „Nu mai aveai ce să stingi. Focul din club era stins, mai rămăsese fum, trebuia să te ocupi de oamenii din exterior. Nu le-au luat nici măcar pulsul, nu s-au aplecat spre ei și acest lucru a fost imediat vizibil când șefii au văzut imaginile și, practic, filmarea a fost ascunsă tuturor”.

Pentru a înțelege modul de operare al ISU, trebuie precizat că, la nivelul Capitalei, fiecare intervenție importantă este filmată spre a fi apoi făcută publică. De asemenea, imaginile sunt folosite și pentru o analiză ulterioară, care permite îmbunătățirea intervențiilor viitoare. La fel s-a procedat și la Colectiv.

„Arafat a oprit la el CD-ul”

Generalul Gheorghe Pop era atunci șeful ISU București-Ilfov, detașat din Harghita. A văzut imaginile filmate de pompieri la Colectiv și … .

Mai departe povestesc sursele din Inspectoratul pentru Situații de Urgență: „La câteva zile, Centrul Național Operațional din IGSU a cerut filmările. Când le-au văzut, ei au stopat orice folosire a lor pentru că arătau haos, lipsă de organizare și de preocupare a salvatorilor pentru viața umană. Imaginile arătau cu totul altceva decât ISU, IGSU și DSU pretinseseră oficial. Generalul Gheorghe Pop i-a dus un CD lui Raed Arafat care, realizând ce arată imaginile, a spus să rămână la el. Dar Arafat n-a știut că mai există copii”.

În prezent pensionar, Pop neagă că ar fi avut în mâinile sale această filmare „incendiară”: „M-am retras, nu mai sunt militar, ci doar un pensionar așa că nu vreau să vorbesc (…) Doar am auzit o discuție despre un filmuleț, dar nu l-am cerut, nu l-am văzut, nu fusese făcut în perioada mea și nu mă bag în lucruri de care nu răspund, așa am făcut în toată cariera mea și de aceea mi se spune Gică Regulament, că respect regulile”.

Șeful ISU neagă, șeful Corpului de Control acuză

„Nu îmi amintesc”, susține Raed Arafat, actualmente secretar de Stat. Arafat continua: „Nici nu am văzut așa ceva, din ce îmi amintesc. Am să verific, dar așa ceva nu-mi vine în minte! Din verificările mele, un astfel de film nu a ajuns la DSU și nici nu mi-a adus domnul general Pop așa ceva, am verificat inclusiv cu dânsul”.

Pe de altă parte, avocatul Valentin Mircea, pe atunci șeful Corpului de Control al primului-ministru, acuză că filmul nu a fost prezentat și anchetatorilor: „L-au ascuns de noi și, mai grav, de procurori. Niciodată nu am știut că există un astfel de film al intervenției, făcut chiar de către pompieri, și că el ar arăta așa ceva”.

Nicio manevră de resuscitare. „Lasă-i în p..a mea!”

În cele 20 de minute de filmare se vede cum pompierii nu efectuează nicio manevră de resuscitare a victimelor incendiului.

Filmarea din Colectiv, pe secvențe:

Minutul 00:00 – Sosește primul echipaj de intervenție. Pompierul filmează din fața intrării în fosta fabrică „Pionierul”, în imagini se văd o maşină de pompieri, o ambulanță albă și una de la SMURD. O victimă zace inertă pe caldarâm, cu mâinile pe piept. Pe interior, într-un gang, se văd mai mulţi pompieri şi poliţiști, iar printre ei trec singuri, neajutați de nimeni, câțiva tineri arși;

Minutul 01:23 – Se văd trupuri lăsate în agonie, amestecate cu mai multe cadaver. Echipajele de salvatori îi ignoră complet pe cei care au nevoie de ajutor, iar în imagini se vede un du-te-vino continuu, cu pompieri, poliţişti ;I jandarmi agitându-se fără noimă. Se văd deja civilii care se opresc lângă victime şi încearcă să le ajute;

Minutul 02:50 – Apar și primii pompieri care transportă o victimă arsă, dar o țin ca pe un sac de cartofi, de mâini şi de picioare. Niciun pompier nu se vede că ar verifica pulsul victimelor care zac pe caldarâm, deși ei au obligația să acționeze ca salvatori în cazuri de forță majoră!;

Minutul 05:15 – Pe o targă (prima din filmare) se vede o victim aproape carbonizată. În rest, mulți oameni sunt cărați, după cum reiese din imagini, pe paleţi şi duşi la ambulanţe, cu picioarele legănându-se în gol;

Minutul 05:56 – Primele imagini cu un pompier care verifică pulsul unei victim;

Minutul 06:50 – Pompierii încep și ei să ajute la transportarea victimelor, tot pe paleţi, spre ambulanţe!;

Minutul 07:35 – Se aude o reacție de necomentat a colonelului Orlando Șchiopu, adjunctul inspectorului-șef ISU. Acesta îi înjură victimele decedate: „Lasă-i în p..a mea!”;

Minutul 08:20 – Apare în imagini și primul echipaj de medici. Pleacă din club cu targa goală. Câțiva pompieri sting cu un extinctor un foc mic.

Minutul 10:00 – Un ofițer superior le dă indicaţii pompierilor adunaţi în jurul lui. Pare prima organizare după un plan al salvatorilor de la ISU. Apare și tărgile pentru evacuarea victimelor decedate;

Minutul 11:24 – Sosesc la fața locului Cristian Piedone şi Gabriel Oprea;

Minutul 15:30 – Se aude vocea unui polițist care numără victimele decedate: „23 confirmaţi, mai e încă unul în pasaj”.

