Victor Ciutacu susține că a făcut acest gest pentru a le demonstra tuturor că este imposibil ca Alexandra Măceșanu, tânăra răpită de Gheorghe Dincă pe data de 24 iulie, să fi fost arsă de vie.

„Mă întreba ieri, când mi-a venit ideea, o colegă: „ești conștient că o sa bubuie netul și fb de capturi cu tine in butoi?” Evident că da, însă am obținut fix ce am vrut.

Nici un om întreg la cap nu mai poate crede, oricât ar cauționa sau susține autoritățile, ca e posibilă în viața reală manufactura ieftină cu arderea de oameni vrac în afumătoarea aia penibilă din care poți scoate maxim o mană de cârnați gustoși.

Îmi pare rău doar ca abia acum mi-a trecut prin cap s-o comit. Despre audienta făcută pe timpul marelui meci nici nu mai pomenesc, că nu vreau sa stimulez AVC-uri in serie”, a scris Ciutacu pe Facebook.

Criminalul a declarat anchetatorilor că după ce le-a ucis pe Luiza şi Alexandra, le-a incinerat într-un butoi din tablă.

Respectând dimensiunile butoiului din curtea criminalului, Ciutacu a confecţionat un altul din material plastic pe care l-a adus în studio.

Ciutacu a intrat în tubul din material de plastic. A vrut să demonstreze că un om de așa dimensiuni încape cu greu într-un butoi atât de mic, mai ales că Dincă a precizat că peste cadavre a mai pus lemne și alte materiale inflamabile.

„Rețineți! Acest butoi nu este din tablă și se mulează pe corp. Butoul acesta are 80 de cm înălțime și diametrul corespunzător datelor din dosar – 56 de cm, cu mențiunea că butoul original avea 90 de cm dar fundul era ridicat cu 10 cm. Practic avea 80 de cm.

Eu am 1,7m cm și 77 de kg. Unde mai bagi cărbunii și lemnele?” a spus Ciutacu la România TV.

