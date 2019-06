Caz înfiorător! Scaunul-balansoar „bântuit” forțează Muzeul Haunted Zak Zakans să se închidă

Zak Bagans, faimos pentru show-ul său de televiziune „Ghost Adventures”, în aprilie 2019, a cumpărat un scaun-balansoar renumit pentru că ar fi „bântuit”. Această piesă de mobilier are legături cu Lorraine Warren, cercetător specializat în fenomene paranormale. De fapt, Bagans a cumpărat acest scaun cu doar câteva ore înainte de moartea sa.





Scaunul a fost expus la Muzeul Haunted Zak Zakans, situat în Las Vegas. Dar activitatea paranormală din jurul acestui obiect a fost atât de intensă încât a trebuit să închidă expoziția chiar în aceeași zi în care a fost deschisă. El a spus pentru TMZ că, la scurt timp după deschiderea expoziției, o femeie s-a prăbușit, a început să strige și a întrebat:" De ce mi se întâmplă asta? După ce s-a prăbușit, şi-a pierdut conștiința".

Ceea ce-i și mai înspăimântător, este că atunci când femeia s-a îmbolnăvit, era exact deasupra camerei unde era scaunul-balansoar. După ce femeia s-a prăbușit, cinci ghizi din Muzeul Haunted au început să plângă în mod necontrolat.

Bagans a arătat că activitatea paranormală a început înainte de deschiderea expoziției către public

El a spus că un cablu de alimentare a fost inexplicabil "rupt" de pe perete. Acest cablu a alimentat o lumină care s-a confruntat cu scaunul-balansoar bântuit. În plus, ușa camerei în care se afla scaunul se deschide încet, fără să fie cineva în jur.

Acest obiect a fost direct legat de afacerea "Devil Made Me Do It", desfășurată la începutul anilor 1980 de către specialiștii Ed Warren și Lorraine Warren.

Au fost contactați pentru a ajuta un băiat de 11 ani, David Glatzel, care era posedat. În timpul exorcizării, scaunul-balansoar a levitat și dispărut înainte de a reapărea. Ei chiar au susținut că diavolul însuși a stat acolo la un moment dat. După mai multe încercări de exorcizare conduse de mulți preoți, demonul a fost în cele din urmă exorcizat din David, dar, din nefericire, a intrat în corpul iubitului surorii sale, Arne Cheyenne Johnson.

Johnson a sfârşit prin uciderea șeful său în timpul unei dispute, iar Warrens a depus mărturie în numele său la proces, încercând să convingă instanța că era posedat de un demon, dar încercările au eșuat, iar Johnson a fost condamnat pentru omucidere de gradul întâi.

