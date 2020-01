El e posesorul primului penis bionic, iar performanțele acestuia sunt uluitoare. Cu toate acestea, nu vrea să zburde ”din floare în floare”, ci le-a dat sarcină părinților să îi caute soție.

Mohammed Abad, bărbatul cu penis bionic, și-a pierdut virginitatea abia la 44 de ani. Bărbatul din Edinburgh a devenit celebru după ce, la finalul celei de-a 121-a operații, s-a ales cu un penis de toată mândria. Își pierduse organul sexual în copilărie, în timpul unui accident, iar abia la maturitate a putut fi ”reparat”.

Medicii din Marea Britanie au reușit să îi implanteze un organ artificial de 20,32 centimetri, care este funcționabil la o simplă apăsare de buton. După ce s-a recuperat în urma intervenției, Abad a apelat la serviciile unei escorte de lux pentru a-și pierde virginitatea.

Charlotte este mama a doi copii, iar în 2013 a câștigat ”British Erotic Award for Sex Worker of the Year”. Partida de sex dintre cei doi a durat două ore. Femeia a povestit ulterior că este impresionată de ceea ce au făcut medicii pentru Mohammed Abad.

Celebrul bărbat își dorește acum să își găsească o soție, și așteaptă ca părinții săi să aranjeze căsătoria, conform tradiției, a declarat Mohammed Abad în cadrul unui interviu, potrivit redactia.ro.

