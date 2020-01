Datele din emițător au fost analizate și de ofițerii proiectului LIFE16 NAT/BG/ 000847 “Life for Safe Flight” și a fost cerută și o expertiză externă de la un specialist norvegian. Concluziile acestei expertize au fost deja trimise de Societatea Ornitologică Română (SOR) către Poliția Județului Brăila, care investighează cazul.

Pe 16 ianuarie, un grup de biologi de la SOR și Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) și reprezentanți ai AGVPS (vânători), însoțit de comisari ai Gărzii de Mediu și de polițiști au vizitat locul unde se afla emițătorul. S-au găsit inele ornitologice, pene jumulite și intestinele păsării erau lângă cușca unui câine din gospodărie.

Proprietarul a spus că își lasă câinii liberi și că aceștia au adus 3 sau 4 gâște, nu doar una

După vizita pe teren, emițătorul și datele transmise de el au fost supuse unei analize de către experții din proiect. Mai mult, a fost solicitată și o opinie neutră, de la un reprezentant de la Societatea Norvegiană de Ornitologie, dr. Thomas Aarvak. Au fost analizate datele primite de la emițător în migrație, dar și noile date, din ultimele zile de viață. Au fost luate în calcul și felul în care s-a comportat pasărea în ultimele zile dinainte de moarte și parametrii de zbor din ultima ei zi de viață.

Ce spun datele despre moartea Emiliei

Pasărea s-a comportat „relativ normal” până în jurul orei 17. La următoarea locație indicată de emițător, practic, Emilia nu mai mișca. A străbătut o distanță de 2,4 kilometri într-o oră, ceea ce indică o viteză de 2,4 km la oră – total anormal pentru o pasăre de acest gen. Cealaltă problemă semnalată este temperatura păsării, care scade brusc la ora 14:57 – din acel moment, senzorul din emițător indică temperatura unei păsări care a murit.

Expertul norvegian spune că, practic, pasărea a fost probabil ucisă pe câmp, în zona de hrănire

Datele din emițător arată că pasărea a plecat din câmp, dar nu spre direcția SUD, unde avea locul de înnoptare de unde venise la hrană, ci în direcția total opusă – NORD, spre satul brăilean Victoria. Este un comportament cu totul atipic pentru pasăre, dacă ar fi fost în viață. De obicei, în jurul orei 17 gâștele se întorc la locul de înnoptare.

Braconată, tranșată şi dată la câini

Proprietarul curții unde a fost găsit emițătorul susține că pasărea a căzut din cauza ceții și a fost ucisă de câini. Versiunea lui, că animalele de pază au mâncat pasărea nu stă în picioare din mai multe motive.

• Emițătorul a fost scos cu atenție de pe corpul Emiliei. Hamul care ține emițătorul este din teflon, iar șnururile au fost tăiate și arse cu precizie, nu sunt urme să fi fost mestecate de un câine.

• Inelele ornitologice au fost scoase de pe picioarele Emiliei și nu sunt semne de intervenție a câinelui: urme de dinți, distrugere etc. Un câine nu ar fi putut scoate inelul fără să-l deformeze. Este un indiciu clar că un om a tăiat picioarele păsării și a scos inelele.

• Toate datele din emițător arată că pasărea a murit în zona de hrănire sau lângă sat, iar apoi cadavrul a fost transportat în sat. Datele din emițător: viteza de zbor, altitudinea, temperatura, susțin această ipoteză. Mai multe date despre acest caz puteţi citi AICI.

