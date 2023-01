Caz ieşit din comun. Un tânăr de 29 de ani are înălțimea de 2,89 m, şi crește fără oprire. E mai înalt decât casele din cartier. Foto

Multă vreme, înălțimea lui Samed nu a putut fi măsurată din lipsa instrumentelor adecvate. Potrivit unui raport BBC, un spital local din nordul Ghanei i-a spus că a ajuns la o înălțime de 2,89 m, dar nu se ştie dacă măsurătorile sunt exacte.

Medicii de la un spital din nordul Ghanei i-au spus lui Sulemana Abdul Samed, în vârstă de 29 de ani, că a atins înălțimea de 2,89 m, ceea ce ar însemna că e cel mai înalt bărbat din lume.

Medicii din Ghana nu au spus însă că sunt siguri de măsurători, pentru că nu aveau instrumente corecte. Diagnosticat cu gigantism în urmă cu câțiva ani, Sulemana Abdul Samed merge frecvent la controale medicale.

Raportul BBC a dezvăluit cum o asistentă din spitalul local a fost șocată când i-a cerut să stea lângă tija de măsurare. Tânărul nu a fost surprins să audă că era mai înalt, dar nu se aștepta la un astfel de scenariu. Un reporter BBC a mers în Ghana pentru a verifica înălțimea tânărului.

Sursa foto: BBC.

S-au întâlnit și au căutat un perete unde să se poată marca înălțimea. Problema a fost că tânărul era mai înalt decât majoritatea caselor din cartierul său. Până la urmă au găsit o clădire potrivită, cu un zid suficient de înalt. Bărbatul și-a scos pantofii, un vecin s-a urcat pe un scaun pentru a putea ajunge să traseze linia deasupra capului, pentru a-i marca înălțimea. Măsurătoarea a arătat că Sulemana Abdul Samed are 2,23 m.

