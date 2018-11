Cauciucuri de iarnă sau anvelope all-season? Informații UTILE pentru TOȚI șoferii

Una dintre dilemele șoferilor e dacă să își cumpere cauciuri de iarnă sau anvelope all season, preocuparea fiind tot mai alarmantă și din cauza temperaturilor anunțate de ANM.





Anvelope de iarna sau all season? O intrebare care se afla pe buzele multora, mai ales acum, cand iarna a și batut la usa, iar multi dintre soferi nu s-au pregatit pentru traficul desfasurat in conditii speciale. Cu atat mai mult este nevoie de informatii care sa ne ajute sa intelegem diferenta dintre anvelopele de iarna si cele all season, pentru a sti, în cel mai scurt timp, ce să alegem.

Un pneu destinat circulatiei pe timp de iarna este un pneu care are mai multe caracteristici optimizate in acest sens. In primul rand, este realizat dintr-un material cu o compozitie diferita fata de unul pentru vara, adica este un material care ramane moale la temperaturi negative si isi pastreaza elasticitatea. In al doilea rand, este un cauciuc care are un profil special gandit pentru a oferi o aderenta mai mare in conditii de iarna. Iarna inseamna carosabil umed, carosabil acoperit de polei sau zapada, dar si carosabil uscat. Aici vorbim de o suprafata de rulare cu blocuri mai distantate, care sa poata „sapa” in zapada, dar si cu niste santuri special gandite pentru a evacua apa in scopul evitarii acvaplanarii. In concluzie, este o anvelopa special gandita pentru functionare cand este frig afara, din toate punctele de vedere, notează cancan.ro.

Este un cauciuc pe care il putem folosi atat iarna, cat si vara. Materialul utilizat in realizarea anvelopei este unul mai mult apropiat de pneurile speciale de iarna, adica isi pastreaza elasticitatea bine cand e frig afara. Dar acest lucru inseamna ca vara profilul se va uza mai repede… Pe langa materialul din care este fabricat, aproape identic cu cel al unui pneu de iarna, o anvelopa all-season are si un profil anume. In general, este un profil mixt, atat de iarna, cat si de vara. Majoritatea pneurilor mixte au profil de iarna, cu blocuri distantate pentru aderenta pe zapada in mijloc si blocuri apropiate, atat pentru o mai buna aderenta cand e cald, cat si pentru a pastra un nivel de zgomot redus. Dar sunt si anvelope care, pur si simplu au jumatate din profil de iarna si jumatate de vara. Cert este ca suprafata de rulare este dezvoltata ca sa ofere aderenta in orice conditii.

Daca traim intr-un oras mare, unde strazile se curata destul de bine si gheata este mereu inlaturata cu solutii, dar si daca avem o masina din clasa mica sau medie, putem apela si la anvelope all-season. De fapt, am recomanda pneurile de vara, omologate pentru iarna, ca macar intr-un sezon sa aveti aderenta optima. In general, la oras, iarna se simte ca si cum ar fi scurta, deoarece ninge de cateva ori, se curata, dupa care se topeste si ramane doar umezeala. Adica pentru conditii de iarna destul de slabe si rare, putem monta lejer anvelopele all-season. Aceste pneuri sunt cele mai bune pentru bucuresteni, de exemplu, care nu au loc unde sa depoziteze inca un set suplimentar si care in afara de cateva zile in care ninge abundent si autoritatile sunt luate prin surprindere, nu au nevoie de aderenta extrema pe care o ofera cauciucurile de iarna pe gheata sau zapada. Iar acest tip de anvelope este si o metoda prin care poti face o economie de prêt.

In concluzie, totul este sa-ti cunosti bine masina. Daca stii ca circuli in conditii de iarna ocazional, ia pneurile de vara, omologate pentru iarna. Daca vei conduce in zone inzapezite, cu conditii de iarna agresive, la munte, sau in localitati mici unde nu se deszapezesc drumurile, sau daca ai o masina grea, indiferent de conditiile de drum, trebuie sa ai anvelope de iarna. Evident, daca tii la siguranta ta.

