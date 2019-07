Doliu pentru o vedetă de la noi! Medicii nu au mai putut face nimic

Tatăl lui Catrinel Sandu, Nicu Sandu, a murit după o lungă perioadă de suferință. Trupul neînsuflețit va fi depus la Capela Mare a Cimitirului Bellu.





Aceasta a făcut anunțul trist pe contul de socializare, informându-și prietenii unde pot merge să își ia rămas bun de la acesta.

„Din păcate tata, Nicu Sandu, a plecat azi-noapte într-o lume mai bună. Toţi cei care doresc să îşi ia rămas bun de la el pot veni la Capela Mare a Cimitirului Bellu marţi 2 Iulie, începând cu ora 13.”, a scris Catrinel Sandu pe Facebook.

Acum două săptămâni, Catrinel s-a întors acasă, pentru a fi alături de tatăl ei.

„De 3 zile este rău, medicii l-au reintubat. Vorbesc cu el, dar nu mai are nici o reacție. Echipa aceasta minunată de medici face tot ce se poate omenește, chiar trag de el, nimeni nu a renunțat. Au încercat să mă protejeze, dar ieri mi-au spus realitatea. Sunt șanse 1 la sută! Asta am apreciat la medici, că se țin de această mică șansă”, a declarat atunci Catrinel Sandu.

Nicu Sandu a suferit un accident vascular pe 20 martie, în timp ce se afla în grădina conacului pe care îl deţine la marginea Capitalei. El făcea unele pregătiri pentru vizita fiicei lui și a ginerelui său. Tatăl lui Catrinel Sandu a fost găsit amorțit de un vecin.

„M-am trezit la patru dimineaţă, am primit un telefon de la mama şi am aflat ce s-a întâmplat. De atunci şi până acum am stat numai pe telefoane cu emoţii cu lacrimi (plânge). Acum două săptămâni a fost la mine, ne-am văzut. Era bine. Am vorbit cu el la telefon ieri. Era foarte bine, era foarte vesel. A fost o zi cumplită, cu multe telefoane, speranţe. A fost cred că cineva acolo sus, il iubeşte. A ajuns pe nişte mâini foarte bine. A ajuns la acelaşi spital unde m-am operat eu. Din fericire, avem nişte doctori extraordinari. (…). El nu era acasă. Era singur acolo, fericirea a făcut ca vecinul nostru să se ducă să îi spună ceva şi a găsit uşa neînchisă. Lui i-a fost rău dar nu a vrut să spună nimănui, l-a găsit în pat. Abia vorbea, nu articula cuvintele. A spus că simte mâna stângă şi piciorul stâng amorţite. Vecinul şi-a dat seama că a fost ceva foarte grav, a sunat la salvare. De acolo a început totul. (…). El a avut un bypass acum cinci ani de zile, tratat, totul a fost foarte bine”, a povestit Catrinel Sandu în cadrul unui interviu acordat la o emisiune TV.

DUEL ROMANESC la Wimbledon! Cand se joaca Halep-Buzarnescu in turul 2

Pagina 1 din 1