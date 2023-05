Câţi bani au strâns Bella Santiago și Ionuț Grigore la nuntă: „Am scos tot din plicuri. Am avut persoane care…”. Foto

Bella Santiago și Ionuț Grigore s-au căsătorit în urmă cu trei zile. Cei doi au făcut cununia religioasă și petrecerea de nuntă. Au avut alături sute de invitați, din rândul prietenilor și familiei. Soții și-au celebrat iubirea la un restaurant de lux din Capitală, iar cei care le-au fost alături au avut parte de surpriză după surpriză.

Bella Santiago, despre banii strânși la nuntă

Bella Santiago și Ionuț Grigore au declarat că o parte din banii primiți la nunţă a fost deja folosită pentru a plăti cheltuielile.

„Nu am ținut cont de asta, dimineață chiar nu m-a interesat. Am scos tot din plicuri, ca să fac plățile și nici nu am stat să număr. Nu pentru asta am făcut, pentru mine, chestia asta e de business, să plătești mai departe că ai ceva de plată, dar în rest nu ne-a interesat. Chiar am avut persoane care ne întrebau cât este meniul.

Am zis că nu este vorba despre asta, fiecare dă cât poate. Nu voiam să creez un disconfort nimănui, îmi doream doar să fie alături de noi. Prețul meniului a fost 130 de euro. Totul a fost special, am avut review-uri foarte bune și asta mi-am dorit de la început. Mi-am dorit să nu fie risipă și o alegere boring. M-am focusat foarte tare pe meniu, s-au mâncat aperitivul, peștele, pulpa de rață de la friptură. Am avut după pește și un sushi bar, unde au putut să guste și din sushi”, a spus Ionuț Grigore.

Bella Santiago și Ionuț Grigore, despre luna de miere

Bella Santiago și Ionuț Grigore nu și-au planificat încă luna de miere: „Nu am stabilit încă, rămâne să decidem în perioada următoare”. Ionuţ a vorbit şi despre cele mai emoționante momente pe care le-au trăit în biserică:

„Slujba de la biserică a fost un moment plin de emoție. Bella a avut un moment în care a lăcrimat, ca și mine, dar ne-am adunat repede, pentru că au fost emoții de bucurie. Eu nu am făcut trecerea la catolici, a fost o cununie mixtă, pe care am făcut-o în biserica catolică. Ceremonia mi-a plăcut foarte mult, dar Dumnezeu este același pentru toți”, a explicat Nicolae Ionuț Grigore, pentru unica.ro.