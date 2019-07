„Evenimentul Zilei” din 19 iulie 1848 a fost că, la o convenţie a activistelor pentru drepturile femeilor, care a avut loc în Seneca Falls, statul New York, o anume Amelia Bloomer a promovat, spre entuziasmul „sufragetelor” ceea ce ea denumea „partea de jos a unei îmbrăcăminţi raţionale„. Era vorba de o pereche de pantaloni scurţi de atunci numiţi „bloomers„. A fost un întreg scandal cu multe caricaturi şi articole comice prin ziare. Pantalonii erau până mai jos de genuchi…

O zi foarte complicată din punct de vedere astrologic, peste realitatea cotidiană suprapunându-se greutatea tradiţiei. Este Circovul lui Sf. Ilie, Palielele. Obiceiul era ca, la miezul nopţii, fetele mari să umble dezbrăcate prin lanul de cânepă, la lumina Lunii.

Aşa aveau să viseze cu cine se măritau. Se pare că nici cânepă nu mai avem, cât despre fete… ele umblă cât pot de dezbrăcate mai tot timpul, doar s-o găsi cineva care să le ia.

Le înţeleg, parcă este după război. Mai multe milioane de tineri bărbaţi lipsesc de pe piaţa dragostei în România. Este penurie… Sunt la dracu’ cu cărţi, Doamne iartă-mă, în toată Europa şi chiar prin lume, ca să câştige câţiva bănuţi! Greu plătim greşelile celor care ne conduc!

Dar, acum două, trei, poate chiar zece mii de ani reprezentanţii triburilor se strângeau din nou. Se pregăteau de ritualurile zilei marelui Dabatopeios, „dibaciul”, iscusitul, neîntrecutul. Cel care a adus focul, un Prometeu dacic, dar și cel care topește metalele și făureşte uneltele și armele, corespondentul lui Hefaistos din mitologia grecească. Dar despre Dabatopeios şi varianta creştină, Marele Profet Ilie, mâine, de ziua care trebuie.

Nu se mai ştie unde se strângeau tinerii, pentru că tinerii erau trimişi ca soli. Cei mai harnici, cei mai frumoşi. Ca să se cunoască cu alţi tineri din acelaşi vechi popor, din mândra rasă a lupilor.

Poate pe Muntele Găina, la întâlnirea tinerilor de la 1.500 de metri, mitocănesc și musulman spus ”târgul de fete”. Pe această denumire, ”târgul de fete” academicianul Mihail Roller și clica lui au construit o întreagă teorie despre sclavagismul dacilor. A fost combătut puternic, cu dovezi arheologice și citate din Herodot și Strabon, de doi tineri istorici, proaspeți doctori în științe, doi veri, Ștefan Ștefănescu și Liviu Ștefănescu. Și-au riscat capul, noroc că politica s-a schimbat și au primit felicitări, nu vot de blam cu avertisment! Liviu Ștefănescu a fost tatăl meu, Ștefan Ștefănescu, unchiul meu.

Poate fetele și băieții din vechime se întâlneau și aici, la Curbura Carpaţilor, în casa cutremurelor. Oare de ce au construit romanii aici, în Curbură, la Drajna de Sus, un castru imens care putea să adăpostească două legiuni odată? Și ce este cu Cetățuia de pe deal, evident ruine dacice? Bune întrebări!

Nu cumva trădători de neam şi de ţară le divulgaseră romanilor o parte din marele secretul al dacilor? Cum a făcut bicisnicul de Bicilis! Că, pe undeva, pe aici, se află Oraşul Ascuns, Rumi Dava, centrul religios unde era intrarea în lumea subterană a tezaurelor de nepreţuit, dedicate Marilor Zei…

Romanii au căutat, au căutat, au căutat – nu au găsit… şi astăzi mai sunt pe aici căutători de comori! Unii au avut noroc, au găsit ceva aur medieval, sau cocoşei, puţin aur, cât pentru o familie, pe alţii i-au prins pe vremuri, miliţia. Dar Marele Tezaur tot nu a fost găsit. Este vorba de zeci de tone de aur, sub formă de sfere, de şi mai multe tone de argint şi de multe pietre preţioase, după estimările lui Nicolae Iorga. Dacii nu purtau bijuterii, spre deosebire de agatârși. Tot ce era prețios dădeau preoților, ca să îmbuneze zeii, chirie pentru speranță! Vorbele acestea, chirie pentru speranță, le-am auzit de mult, dar au fost răspândite de Leonida Neamțu, Dumnezeu să-l odihnească!

Marele istoric Nicolae Iorga de aceea s-a mutat la Valenii de Munte ca să studieze castrul roman şi posibila locaţie a Davei. Să fi fost legendara Rumi Dava?

Într-o scrisoare, prin care cerea bani cu împrumut unui prieten doctor, da, da, celebrul istoric era foarte modest financiar, era cinstit şi patriot, păcat că l-au asasinat legionarii, ei bine, în acea scrisoare marele istoric nu îşi ascunde dezamăgirea că, probabil, nu va găsi niciodată oraşul ascuns.

Nu, nu a găsit orașul subteran al sacerdoților! Nimeni nu l-a găsit. Mă tem, de fapt, sunt fericit, că multele cutremure, timp de peste două mii de ani au surpat şi au acoperit cu milioane de tone de pământ şi stâncă intrarea în cetatea subterană. Aşa că dacă cineva ar ştii exact locul de intrare în subteran, tot nu ar fi posibil să găsim comoara care ne aparţine nouă, naţiei române, chiria pentru pământul acesta mănos râvnit și cumpărat acum de străini, să nu-i mai încapă lumea! „Munţii noştri aur poartă, noi…”

Este o poveste adevărată, tineri lupi, hobbiți și padawani şi vă sfătuiesc să căutaţi aurul din voi, binele, dreptatea, cinstea şi curajul şi să lăsăm aurul strămoşilor în pământ, ca pomană pentru vitejia lor și chirie pentru speranța noastră, a neamului. Oricum, nu ştim unde este…

Dacă citiți Istoria României a Academiei, cea în patru volume, coordonată de cei doi veri, Liviu și Ștefan Ștefănescu, ajungeți la aceleași concluzii la care am ajuns eu. Sursele mele se numesc Herodot, Strabon, Diodorus Siculus, Justinus, Dio Cassius, Vasile Pârvan, Daicoviciu, Nistor, Plopșor și mulți alți istorici, arheologi, oameni de știință – pe unii i-am auzit, pe alții i-am citit. Cărți, oameni, dar și Coloana lui Traian, o carte în piatră – netul nu este pentru mine o sursă, netul este anonim, tot timpul în întuneric și de acea iresponsabil, incomplet, confuz și infectat de prostie.

Dar altceva doream să vă povestesc. Un alt subiect de vară. Actorul britanic Orlando Bloom, pentru mine rămâne mereu elful Legolas din ”Stăânul Inelelor”. Orlando este un mare prieten al cățeilor. Dar este și excentric. Să vă spun istoria, foarte pe scurt.

Când a turnat ”Kingdom of Heaven” în Maroc a întâlnit un cățel vagabond. Nu l-a lăsat inima să-l ocolească și l-a adoptat. Știu cum este, și eu am adoptat vreo nouă căței, acum am doar opt.

Orlando Bloom i-a spus cățelului ”Sidi”, cățelul a fost bucuros și a dat din coadă. Cei doi au fost inseparabili până în anul 2016, povestește Katy Perry, jumătatea lui Orlando. Din nefericire cățelul moare în acel an din cauza unui cancer fulminant la ficat. Orlando Blum este devastat. Dar nu vrea să se despartă de cățelul lui. Așa că vorbește cu un conservator de la Muzeul de Istorie Naturală și rezultatul îl vedeți în fotografia din titlu.

Recent, la un interviu acordat revistei ”Dogs Monthly” Orlando Bloom a declarat că în fiecare seară el petrece un timp lângă scheletul cațelului lui, îi spune bună seara și îi povestește ce a mai făcut. ”Știu că pare ciudat, dar este un lucru făcut cu mult bun gust! Prietenii cățeilor o să mă înțeleagă” Sigur că înțeleg, este absolut corect, dar eu prefer metoda lui Alain Delon și el un mare prieten al cățeilor!

Forţa, ca reprezentare a Lui Dumnezeu, să fie mereu cu voi, să vă lumineze mintea şi să vă întărească sufletul, pentru că mereu şi mereu suntem puşi la încercări, dar așa este viața, însă cineva a plătit pentru noi chiria pentru speranță, gândindu-se că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Domeniul favorizat de stele este cel emoţional, sentimental. Nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci planuri bine gândite, nu te lăsa purtat de întâmplare şi pasiune! Astăzi emoţiile tale sunt pastelate, bine nuanţate şi colorate, iar conjunctura astrologică arată, mai ales în a doua parte a zilei, un interes crescut pentru domeniul sentimental. Este vineri, aşa că nu este greşit să te înregimentezi în coloana care merge ca în „1984” spre supermarketuri pentru a cumpăra produse dubioase dar care sunt absolut necesare pentru că le-a fost făcută reclamă la televizor! Ei, nici chiar aşa…

TAUR Modul tău de exprimare, verbal şi nonverbal, se amplifică astăzi în profunzime şi nuanţe. Foloseşte această abilitate ca să discuţi, să negociezi, unele probleme personale, interesele tale. Ai idei, mai precis o idee. Stelele spun să nu o mai plimbi de colo-colo, să o aplici repede că o să ţi-o ia altul înainte, sau trece timpul şi nu mai este de actualitate! Trebuie să foloseşti elementul surpriză, să dai „lovitura” când nimeni nu se aşteaptă. Aşa, în afaceri, politică sau dragoste, vei avea întîietate şi succes. Fără să vorbim că, probabil, cheltuielile vor fi mult mai mici!

GEMENI Astăzi nu ezita să vorbeşti cu sinceritate şi iscusinţă despre problemele de la locul de muncă. Propune soluţii ieftine, comode, de îmbunătăţire a activităţii şi vei fii iubit de şefi! Astăzi poţi avea o oportunitate, o ocazie profesională. Nu o rata cum faci uneori, din superficialitate. Invenţiile sau inovaţiile, tehnologiile de vârf atît de dragi nativilor zodiei, sunt mai întotdeauna interesante, mai ales dacă recomanzi o soluţie ieftină. Însă, nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă!

RAC Este momentul să te concentrezi asupra problemelor sentimentale. Lămureşte părerile diferite din familie, de acasă. Încercă să ţii cont de interesul fiecăruia, să găseşti numitorul comun! Dar, evita la birou, sau oriunde te afli, orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Dacă faci pe magistratul acasă, asta nu se întâmplă şi la serviciu! Decît dacă eşti de profesie… magistrat! Trebuie să te organizezi, să termini lucrurile, şi să nu mai pierzi timpul. Concentrează-te acum ca să te poţi distra fără grijă în weekend, iar pentru un procent din zodie este chiar începutul unui concediu promiţător!

LEU Eşti sociabil şi zâmbitor ceea ce îţi crează noi oportunităţi în domeniul relaţiilor umane. Trebuie să ai grijă de mediul tău obişnuit, de la muncă, să nu uiţi sau să rătăceşti ceva! Trăieşti momente de fior şi râs, o tragi-comedie ionesciană, care se datoreşte numai felului original in care amesteci tu relaţiile umane, cele de amor şi profesionale dar şi cum uiţi şi îţi aduci aminte. Până la urmă să ştii că nu este nimic rău, doar hazul este mare. Este una din zilele acelea cand te umflă râsul tot timpul aproape fara motiv, situaţia cotidiană te face să râzi si râzi mereu şi de orice! Dar cum spunea Rabelais: „Pour ce que rire est le propre de l’homme” – râsul este propriu omului!

FECIOARĂ Treci printr-o perioadă de turbulenţe sentimentale şi reconstrucţie emoţională. Încercă să nu te enervezi. Nu lăsa nimic la întâmplare, încercă să controlezi cât mai mult din ceea ce poţi! Totuşi, o zi relativ bună, mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt, dar nu lăsa lucrurile la întâmplare. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie sau cumpărăturile săptămânale obişnuite de vineri.

BALANŢĂ Marte şi Jupiter îţi arată anumite limite, termene, parguri. O indiscreţie din trecut te enervează astăzi. Dar, climatul general este favorabil, poţi rezolva relativ uşor inexactităţile. Ai o problemă care te obsedează, vine din trecut, dar astăzi există o conjunctură favorabilă, şi poţi chiar împotriva sorţilor, printr-o abordare directă şi iscusită, ei bine, poţi avea câştig de cauză, sau măcar să progresezi în rezolvare. Conflicte dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate hotărârile şi întâlnirile pe care le poţi reprograma!

SCORPION Luna în cuadratură cu Neptun îţi poate tulbura simţul realităţii. Ai o dificultate de concentrare, aşa că este bine să te ocupi doar de lucrurile obişnuite, cotidiene, fără dificultăţi mari. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o banală reuniune de familie, sfatul meu este să te grăbeşti încet. Schimbă-ţi cercul şi locurile pe care le frecventezi. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, dar strălucesc prin vorbe şi fapte. Ai nevoie de astfel de oameni, caută-i!

SĂGETĂTOR Astăzi, pe o conjunctură slabă, eşti în mâinile Liberului Arbitru. Depinde de deciziile tale dacă eşti în „agonie sau extaz”. Dar, totuşi eşti avantajat în domeniul profesional, al carierei! Poţi încerca să clarifici o problemă sentimentală care nu merge cum trebuie. Mai mult o lipsă de comunicare, poate. Încercă astăzi, poate merge, oricum este decizia ta! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că au un scop anume. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, zâmbeşte şi… taci! Evită secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare!

CAPRICORN Vezi lucrurile, dimineaţa, sub un unghi mai pozitiv. Însă, trebuie să te concentrezi pe problemele urgente care, nerezolvate, te pot face să pierzi bani. O satisfacţie pe plan sentimental. Totuşi, te afli sub protecţia speciala a stelelor, mai ales daca lucrezi in administraţia publică, comerţ sau practici o profesie liberală. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau închirieri. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează direct în niciun mod. Dar… reglementările şi mediul de afaceri! Cooperează mai strâns cu partenerii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

VĂRSĂTOR Anumite situaţii te fac să redefineşti termeni ca parteneriat, colaborare, coabitare. Treci printr-o situaţie… comică! Reuşeşti să te adaptezi de minune, să faci compromisurile necesare! Ei bine, armonia şi pacea pe care o doresc Vărsători de apă, în mod paradoxal semn de aer, pot rezolva uşor aceasta situaţie. Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi bună ca să faci planuri de viitor şi să te pregăteşti pentru deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru, pentru oricine şi pentru orice!

PEŞTI Nu poţi să-ţi explici de ce astăzi ai o senzaţie de nesiguranţă! O fi oboseala, dar mai curând cuadratura dintre Lună şi Neptun. Stai liniştit, nu pleca la drum, aşteaptă să treacă ziua! Astăzi problemele par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa! Dacă dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, încearcă să descifrezi sensul ascuns al lucurilor. Fiecare vrea ceva de la tine direct, dar şi indirect, are un gând ascuns. Treci printr-o perioadă de nervozitate şi nesiguranţă, de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi discuţiile în contradictoriu. Zâmbeşte şi poate totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste!

Pe 19 iulie s-au născut Samuel Colt, Herbert Marcuse, Edgar Degas, Charles Mayo, A.J. Cronin, Ilie Năstase, Maria-Luiza Cristescu, Diana Mocanu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Macrina, sora lui Vasile cel Mare, Die și aflarea moaștelor lui Serafim de Sarov.

☼ ♂ ♀

