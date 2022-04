Cătălin Măruţă a rămas mască! Dezvăluirea momentului despre Simona Gherghe de la Antena 1. O mare vedetă a spus totul

Întrebat cu ce vedetă din showbiz-ul autohton și-ar fi dorit să aibă o aventură, Lucian Viziru a stat puțin pe gânduri, iar apoi a dat un răspuns la care nimeni nu se aștepta. El a nominalizat-o pe Simona Gherghe, fosta prezentatoare de la Acces Direct cu care nu vorbește de mai bine de zece ani.

„Cătălin Măruță: Cu ce femei din showbiz-ul românesc ai fi vrut să ai o aventură, dar nu ai avut curaj să le propui asta?

Lucian Viziru: Cum o chema pe fata aia care prezenta emisiune, cu care m-am certat eu? Simona Gherghe. Asta ca să mă și împac cu ea, cu ocazia asta.

Cătălin Măruță: Acum numai, lasă, nu o mai tot scălda așa!”, a fost discuția celor doi din platou.

Scandal în platou

Lucian Viziru și Simona Gherghe nu își vorbesc de mai bine de zece ani, de când actorul a fost invitat ultima oară în platoul Acces Direct. Prezentatoarea TV l-a acuzat că a cerut bani ca să apară în emisiune: „Omul ne-a cerut bani și apoi a vrut drept la replică pentru că am spus pe post că a cerut bani. Cum adică, nu l-am plătit pe Goran Bregovic și să-l plătesc pe Lucian Viziru? Cât despre sfaturile lui… Asta-i bună, mă învață Lucian Viziru pe mine să fac televiziune! Fiecare să facă ce știe mai bine, el muzică, eu televiziune”, a spus Simona Gherghe la acea vreme.

Lucian Viziru a susținut că banii erau pentru trupa sa, cu care ar fi trebuit să cânte în direct: „Eu nu am cerut bani ca să vin în emisiunea dumneavoastră, eu am cerut bani pentru cântare. Eu nu cer niciodată bani pe unde mă duc să vorbesc. Am cerut 1000 de euro pentru trupa Lucian Viziru, care e formată din 5 băieți”, a fost replica actorului, potrivit wowbiz.ro.

A revenit în țară

Ulterior, Lucian Viziru a lăsat în urmă cariera de cântăreț și actor din România și a luat-o de la zero în Germania, acolo unde și-a deschis o școală de tenis. Deși spunea că nu crede că va mai reveni vreodată în țara natală, decât în vacanțe, se pare că rădăcinile îl trag înapoi. După 7 ani, fratele lui Augustin Viziru și-a făcut bagajele și a venit acasă anul trecut. Este căsătorit și are un băiat.