Update. Cătălin Ivan și PRODEMO au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Reacția de ultimă oră a parlamentarului vizat

Mișcarea PRODEMO a fost luată cu privire la umilințele la care au fost supuse unele persoane în timpul mitingului electoral din 9 mai de la Iași, precum și cu privire la încurajarea acestor discriminări de către parlamentarul USR Cosette Chichirău. Politicianul USR consideră că nu a făcut nimic greșit la mitingul PSD de la Iași.





UPDATE: Parlamentarul Cosette Chichirău a reacţionat în cazul plângerii făcute de europarlamentarul Cătălin Ivan şi mișcarea PRODEMO la CNCD. Aceasta a spus că nu a făcut nimic greşit la mitingul de la Iaşi şi că protestatarii nu pot fi asociaţi cu USR, aceştia neavând calitatea de membri.

„Nu am încurajat acest comportament. Oamenii, protestatari, nu erau asociaţi cu niciun partid. Nu erau membri USR, nu erau asociaţi cu USR. Pur şi simplu, am pus nişte fotografii şi live-uri de la faţa locului. Cred că ce a deranjat este că am spus că asta e limba pe care ei o înţeleg, adică anumite persoane acceptă să îşi vândă votul pe un litru de ulei. Ei nu protestau împotriva sărăciei. Nimeni nu urăşte oamenii săraci, mie chiar mi-a fost milă de ce am văzut acolo. Cred că protestul acesta, al banilor aruncaţi, exact asta a vrut să spună. Că există oameni care îşi vând votul. O să mă apăr, nu consider că am discriminat împotriva cuiva şi cu atât mai puţin împotriva oamenilor săraci.”, a replicat parlamentarul Cosette Chichirău.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Umilirea persoanelor vârstince sau care aparțin anumitor categorii sociale ori profesionale nu are niciun fel de justificare, în nicio circumstanță și cu atât mai puțin în circumstanțe politice.

Opțiunile sau simpatiile politice sunt libere. La acest drept au acces toți cetățenii europeni, indiferent pe cine votează, dacă votează.

Nu sunt mai europeni cei care aruncă, în batjocură, bancnote de 1 leu decât cei care le strâng de pe jos, în amuzamentul celor dintâi! Rușinea ar trebui să acopere obrazul celor care doar se consideră superiori.

PRODEMO amintește că dreptul la demnitate este unul fundamental, înscris în Carta drepturilor omului. Reprezintă, de altfel, și prima valoare dintre cele asumate de Uniunea Europeană: ”Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale”. La fel, libertățile individuale, cum sunt respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.

PRODEMO amintește, de asemenea, că democrația este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și reprezintă dreptul oricărui cetățean de a alege, deci nu de a alege doar ceea ce place unora.

PRODEMO amintește că unul dintre obiectivele Uniunii Europene este combaterea excluziunii sociale și a discriminării.

În aceste condiții, PRODEMO condamnă orice manifestare care, în numele democrației și libertății unora, aduce atingere drepturilor și libertăților celorlalți.

