Cât costa un burger cu larve de insecte. Un mare lanț de supermarketuri îl comercializează deja. Foto

Mai exact, Lidl a lansat burgeri din soia și insecte, ca parte a gamei sale My Street Food. Burgerii costă 2,99 € pentru un pachet cu două porţii. Pe lângă făina de soia texturată, acestea conțin „larve uscate de viermi de făină”.

Produsele sunt pur și simplu etichetate ca „Burgeri de insecte” în magazin. Nu se știe dacă produsul va fi permanent la vânzare sau dacă este disponibil în alte țări.

Alte opt ​​insecte așteaptă aprobarea UE

În 2020, UE a aprobat trei insecte „comestibile” pentru consumul uman: lăcuste, greieri, precum și viermi de făină. La începutul acestui an, încă două insecte au fost aprobate și se spune că mai sunt opt ​​insecte care așteaptă aprobarea.

Potrivit Națiunilor Unite, piața globală a insectelor comestibile ar putea avea o valoare de 6,3 miliarde de dolari (4,6 miliarde de lire sterline) până în 2030. Se crede că două miliarde de oameni din întreaga lume le mănâncă deja.

Consumul de insecte este încă extrem de neobișnuit în Europa, iar acești burgeri sunt probabil printre primii de acest gen care sunt vânduți într-un supermarket obișnuit. În timp ce piața insectelor comestibile este în creștere, doar 10,3% dintre europeni au declarat că ar fi dispuși să înlocuiască carnea cu insecte.

Există cu adevărat „beneficii” ale consumului de insecte?

Susținătorii insectelor susțin că acestea sunt o alegere proteică mai bună din punct de vedere ecologic decât produsele convenționale din carne. Christophe Derrien, secretarul general al organizației industriale International Platform of Insects for Food and Feed, a declarat pentru The Guardian: „Credem că insectele pentru hrană sunt una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm pe planetă chiar dacă producția de insecte nu este prea solicitantă, avem capacitatea de a produce proteine ​​de înaltă calitate. Aceasta este o soluție foarte promițătoare”.

Cel puțin un trilion de insecte sunt ucise în fiecare an pentru consumul uman, iar metodele de sacrificare includ înfometarea insectelor înainte de a le supune la cald sau la frig extrem. Deși este adevărat că insectele sunt, fără îndoială, o alegere alimentară mai durabilă decât mamiferele, păsările, peștii și alte animale consumate mai des în Europa, există totuși costuri etice asociate consumului lor, scrie plantbasednews.org.