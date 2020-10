Partida din Liga Naţiunilor a fost pierdută de Tricolori cu 4-0, dar Mircea Badea a avut numai de câştigat de pe urma acestui rezultat.

Vedeta de la Antena 3 şi a Trustului Intact a pariat că în acest joc se vor marca cel puţin două goluri şi intuiţia nu l-a înşelat nici de această dată.

Nici de această dată, pentru că, aşa cum ştie, Mircea Badea a mai pariat şi cu ocazia altor evenimente sportive şi a câştigat sume importante.

Mircea Badea a evitat Roland Garros

Dezvăluind suma pe care câştigat-o de pe urma umilinţei primei reprezentative, Mircea Badea a divulgat că oricât părea de tentantă, s-a ferit de finala de la Roland Garros, câştigată de Rafael Nadal cu Novak Djokovic.

„În cazul în care vă întrebați dacă și ce am pus pe meciul cu România. Eu nu prea pun pe meciurile cu români. Acum a fost o excepție.

Nu, pe Nadal – Djokovic n-am riscat nici măcar un leu”, a scris Mircea Badea pe Facebook, deasupra fotografiei cu biletul care i-a adus un câştig de 840 lei.

Mirel Rădoi a cedat nervos

Amintim că la finalul partidei, selecţionerul României, Mirel Rădoi, nu şi-a putut ascunde dezamăgirea provocată de rezultat şi a uitat că rolul lui este să fie primul care dă încredere jucătorilor săi, indiferent de situaţie.

„Nu ştiu ce aş mai putea spune după o asemenea prestaţie şi un asemenea rezultat.

Mi-e şi ruşine de ruşine dumneavoastră, chiar sunt foarte multe de discutat, dar aş vrea să mă limitez la ceea ce pot să vă spun în acest moment… doar câteva idei.

Pentru că asta ar însemna să mă duc prea adânc şi nu vreau să fac public. E clar că în momentul în care joci de această manieră nu prea poţi să pui mare accent pe posesie sau să ai pretenţii.

Sunt lucruri pe care nu le înţeleg şi e straniu, încerc să le descopăr. Cum o echipă care a jucat 120 de minute şi a făcut doar trei schimbări în primul 11 şi noi, care am jucat 90 de minute, nu am putut să fim mai proaspeţi şi prezenţi în teren în seara asta.

Nu pot să remarc nimic, nici atitudine, nici reacţie, dacă nu am făcut-o până acum, nu o să fac nici acum.

În continuare ne asumăm responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în momentul de faţă, nu vorbim despre un rezultat drastic, vorbim de o umilinţă.

În privinţa scorului, care nu are loc de nici o interpretare, nu ştiu ce scuze am mai putea găsi în acest moment. Cred că atitudinea şi schimbarea trebuiau să o arate faţă de colegii lor şi de echipa naţională, ar trebui să cerem scuze celor care au stat în faţa televizoarelor, pentru că nu numai noi am trăit o umilinţă, o întreagă ţară a suferit o umilinţă, toţi trăim acelaşi lucru.

La ce gânduri mă trec acum, mă gândesc doar la o limitare de scor cu Austria. Nu am reuşit să îi capacităm pe jucători după acel eşec din meciul cu Islanda”, a spus Rădoi la finalul meciului Norvegia-România.