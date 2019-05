Câți bani are Carmen Harra? Averea impresionantă deținută în SUA: „America mă recunoaște și mă apreciază”

Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra a mărturisit că nu este apreciată în România. Ea a mai declarat că adevărata avere a făcut-o după mutarea în SUA.





„În prima mea lună în America am făcut 10.000 de dolari. Acum, eu pot să fac foarte ușor 40.000 – 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază”, a spus Carmen Harra.

„Eu câștig bani din mai multe surse. Sunt consilier de cuplu, iar în America un consilier câștigă între 400 și 600 de dolari pe ședință. Eu am lucrat peste 20 de ani ca și consilier, aveam biroul pe cel mai scump bulevard din lume, pe Fifth Avenue în New York, peste drum de Plaza Hotel. La mine veneau Jennifer Lopez, Hillary Clinton și alte celebrități. Eu însă aș putea să trăiesc și din drepturi de autor acum. Încă de la primele cărți publicate am luat sute de mii de dolari. Cărțile au mers foare bine. Prima carte pe care am publicat-o în urmă cu 20 de ani, "Karma de fiecare zi" a fost tradusă în 20 de zile și îmi vin și acum bani din drepturile de autor pe ea”, a mai spus Carmen Harra.

Ea a mărturisit recent că averea ei la ora actuală depășește 40 de milioane de dolari și constă în case în Florida, apartament în New York, mașini și bijuterii, conform romaniatv.ro.

