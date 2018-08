Mitingul Diasporei. Rămâne ca la început: CARMEN DAN nu are niciun regret în ceea ce privește acțiunea jandarmilor

Ministrul de interne, Carmen Dan a declarat că nu-și reproșează nimic referitor la intervenția jandarmilor împotriva manifestanților din Piața Victoriei.





Carmen Dan a declarat: „Ce am transmis sâmbătă rămâne de actualitate. În ultima vreme, am auzit multe invenții, că aș fi constituit diverse celule, comitete. Cred că sunt unii care își doresc să scape cu orice chip de ministrul de Interne și de Guvern. Nu mi-am depășit în niciun fel competențele. Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ce trebuia să facă un ministru responsabil”, potrivit HotNews.

Carmen Dan a mai spus că șefii misiunilor operative au fost în Piața Victoriei, iar intervenția Jandarmeriei s-a făcut sub supravegherea unui procuror militar.

Ministrul de Interne este însă contrazisă de Prim-procurorul Parchetului militar Ionel Corbu care a declarat marţi că niciun procuror militar nu a fost în Piaţa Victoriei în timpul intervenţiei jandarmilor.

„Vreau să vă comunic faptul că în după amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi s-a şi răspuns în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobilă înaintat excede competenţelor profesionale şi deontologiei profesionale. Vă asigur că nu. De la Parchetul Militar Bucureşti nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă”, declarat Ionel Corbu.

