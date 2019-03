Dragnea scoate arma secretă din teacă. Rol major jucat de Viorica Dăncilă în ecuaţia alegerilor. News alert

Numărul doi pe lista PSD pentru Parlamentul European, jurnalista Carmen Avram de la Antena 3, realizatoarea emisiunii „În premieră” a făcut, luni seara, confesiuni despre decizia ei de a intra în politică.





A mărturisit că mult timp a fost votantă PNL. „Nu am fost votant PSD, am votat PNL. După 2009 am tot așteptat să își revină PNL. După 2016 am văzut un partid care a fost votat și care a fost asaltat să fie scos de la putere. Am văzut că PSD nu cedează, ci are timp să rezolve și lucruri. Am prins drag de el și am început să îl respect. Am început să simt lucruri pe care nu credeam că pot să le simt. S-au întâmplat lucrurile în ultimii 2 ani, care pentru mine au fost șocanți. Am decis să fiu total de partea lor când am auzit discursul rostit de Viorica Dăncilă în Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit” , a declarat jurnalista la Antena3.

A luat decizia după o întâlnire cu Liviu Dragnea, care i-a propus să candideze pentru PSD. „În momentul în care am luat decizia am simțit-o ca pe un divorț între doi oameni care încă se mai iubesc. A fost greu de luat, dar am știut că acesta e momentul”, a spus Carmen Avram.

În legătură cu prioritățile pe care le are în vedere, candidata a spus că se orientează către două aspecte. „Voi pune accentul pe dublul standard, în special în alimentație. S-au făcut studii care arată că nu poate alimentele care ajung la noi au același calități ca acelea care se vând în țările occidentale. Aș vrea să rezolvăm cumva problema pădurilor, să încercăm să facem o lege care să ne ajute să rezolvăm problema defrișărilor masive din România. Aș vrea însă foarte tare să ducem acolo adevărul unei părți de Românie care nu a fost auzită la Bruxelles”, a spus Avram. Ea a adăugat că s-au spus foarte multe minciuni despre România și despre români chiar de către români.

