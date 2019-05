Carla's Dreams - Nocturn la Romexpo

Traditionalul concert anual Carla’s Dreams are loc pe 18 mai, pentru prima data la Romexpo: “Nocturn”. “Doar pentru ai nostri”, au spus Carla’s Dreams. Cea mai scurta si nonconformista invitatie la un eveniment, asa cum si-au obisnuit fanii: directi dar discreti, intensi si mereu surprinzatori.





Este cel mai mare show Carla's Dreams si cel mai mare show al unui artist de limba română organizat vreodata in Romania. Invitati speciali sunt Delia, Mark Stam, Vanotek si Antonia La minim 4 bilete cumparate ai discont 25%. La minim 8 bilete cumparate ai discount 30%!

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

- presale: 300 lei Cat A, 159 lei Cat B, 79 lei Cat C, 59 lei Cat D - la intrare: 320 lei cat A, 170 lei Cat B, 100 lei Cat C, 70 lei Cat D

Categoria A - cu loc pe scaun in tribuna VIP. Categoria B - fara loc, in fata scenei Categoriile C si D - in spatele categoriei B, fara loc

Biletele ofera participantilor acces doar in categoriile in care si-au cumparat bilet. La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de ticketing de 5 lei.

* Copiii cu varsta sub 7 ani au acces gratuit doar in categoriile B, C si D si trebuie sa fie insotiti de un adult posesor de bilet valid. * Locurile pe scaune in categoria A se ocupa in ordinea sosirii la locatie, acestea neavand numere alocate * Concertul are loc in aer liber pe Platformele 12 si 13 de la Romexpo. Consultati programul final al evenimentului pe Facebook sau pe bestmusic.ro cu 3 zile inainte de concert. * Accesul este permis persoanelor sub 12 ani doar insotite de un adult posesor de bilet valabil

Un eveniment BestMusic Live Concerts si Global Events

