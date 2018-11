Care este ADEVĂRATA IDENTITATE a POPORULUI ROMÂN? Documentarul DACII LIBERI – invitație la dialog pentru DACOLOGI, DACOPAȚI ȘI DACOFOBI

Dacii Liberi (The Free Dacians), documentarul de lung metraj, semnat de Monica Lăzurean-Gorgan și Andrei Gorgan, va rula de astăzi, 27 noiembrie, pe marele ecrane.





Care este adevărata identitate a poporului român? Cine suntem, individual și colectiv? Dintre toate episoadele istoriei noastre, Dacia a devenit subiectul celor mai multe dezbateri, polemici și teorii, mai mult sau mai puțin fanteziste. Însă filmul nu răspunde întrebărilor dacologilor, dacopaților și nici dacofobilor, ci este o invitație la dialog între tabere, dar mai ales o invitație la introspecție.

„Cred că în acest an centenar ar trebui să reținem partea bună a evenimentului petrecut în urmă cu 100 de ani, dar să fim mai rezervați cu privire la discursul la superlativ despre români și strămoșii lor și să ne uităm puțin în jurul nostru. Vom vedea că societatea în care trăim nu e nicidecum în concordanță cu acea polologhie care ne spune că noi suntem cei mai buni, cei mai deștepți, cei mai organizați, dar altcineva nu ne lasă să evoluăm. Luna nu se învârte în jurul Bucegilor, ci în jurul pământului. Când pornești la drum cu o asemenea imagine distorsionată despre tine însuți, nu ai cum să ajungi departe. Un prim bun pas este să fii realist. Și asta se aplică și la felul cum îți confecționezi și interpretezi istoria”, apreciază Andrei Gorgan, unul dintre regizorii filmului.

Filmul aduce laolaltă viețuitorii unui sat dacic, un istoric și un arheolog - membrii unei trupe de reconstituire istorică, un grup de mistici daci, un organizator de proteste, administratorul sitului UNESCO Sarmisegetusa Regia și participanți la Congresele de Dacologie. Pe toți îi unește pasiunea comună pentru daci. Îi desparte însă viziunea diferită pe care fiecare dintre ei o are asupra unui episod istoric care devine, de la an la an, tot mai popular în România.

În București, filmul poate fi văzut la:

Muzeul Țăranului Român pe 27 noiembrie, 2-5-8 și 9 decembrie

Cinema Elvira Popescu pe 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie

Cinemateca Eforie și Cinema Union

Întregul program aici: link.

Despre regizori:

Monica Lăzurean-Gorgan, producător și regizor de film, a produs, co-produs sau a fost producător delegat pentru mai multe lungmetraje de ficțiune și documentare care au fost selectate la Berlinale, Sundance, Locarno și multe alte festivaluri internaționale de film (Doar o răsuflare, Chuck Norris vs. Communism, Domestic, Colivia, Nu mă atinge-mă, Timebox). Doar o răsuflare, documentar de lung metraj în regia Monicăi, a fost premiat la Sarajevo IFF în 2016, unde a câștigat Heart of Sarajevo pentru cel mai bun film documentar. De asemenea, filmul a câștigat premiul Gopo, premiul LET’S CEE Film Festival și premiul în cadrul Festivalului ASTRA pentru cel mai bun film documentar românesc în anul 2017.

Andrei Gorgan este editor de film. A semnat prin montaj o serie de documentare și filme de ficțiune: Doar o răsuflare - documentar, co-producție Manifest Film și HBO Central Europe, Domestic - lung metraj în regia lui Adrian Sitaru și alte.

Dacii Liberi este o co-producție Manifest Film și Fundația Romania One.

