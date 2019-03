A fost striptueză, acum e cântăreață. Cum își droga și jefuia „clienții”? - Foto

Cardi B, o cântăreață celebră în vârstă de doar 26 de ani, a recunoscut că a fost striptueză, perioadă în care își droga și jefuia clienții.





Cardi B s-a apărat după ce filmulețul cu ea spunând că a drogat și a jefuit bărbații care au vrut să întrețină relații sexuale cu ea pe vremea când a lucrat ca stripteuză a ieșit la iveală.

„Chiar dacă nu au fost cele mai bune decizii pe car ele puteam lua la momentele respective, consider că am făcut tot ce a trebuit pentru a supraviețui în această lume grea”, a declarat Cardi B.

Videoclipul original a fost făcut în momentul în care cariera ei a început să decoleze, clipul fiind răspunsul ei pentru cineva care a spus că nu merită succesul pentru că nu a depus niciun efort, scrie BBC.

„Văd pe social media că un live pe care l-am făcut pe Instagram acum trei ani a revenit. Un live în care am vorbit despre lucruri pe care a trebuit să le fac în trecutul meu, în mod corect sau greşit, aşa cum am simţit că e nevoie pentru a supravieţui“, scrie Cardi B pe Instagram. „Niciodată nu am pretins că sunt perfectă sau că vin dintr-o lume perfectă, cu un trecut perfect. Eu întotdeauna am spus adevărul despre mine“, mai spune ea.

„Nimic nu mi-a fost dat. Nimic”, a spus ea în film, înainte de a mai declara că va invita bărbații la un hotel înainte de a-i droga și a-i jefui.

„Există rapperi care ridică în slăvi actele de violenţă şi crima, infracţiunile pe care consideră că trebuie să le facă pentru a supravieţui. N-am glorificat niciodată lucrurile pe care le-am adus în viaţa asta, nici măcar nu le-am pus în muzica mea, pentru că nu sunt mândră de ele şi mă simt responsabilă în a nu le glorifica“, a mai adăugat aceasta.

Florin Calinescu da de pamant cu PSD si PNL! Mesajul care a devenit VIRAL

Pagina 1 din 1