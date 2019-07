Dan Capatos a acceptat invitația lui Selly și i-a răspuns întrebărilor acestuia. Selly l-a întrebat pe moderatorul de emisiuni ce a simțit și ce simte atunci când invitații săi devin violenți în limbaj și chiar fizic, iar în timp ce răspundea, acesta a atins un subiect sensibil.

„Nu, mă. Nu… sunt mai multe… Dacă vorbim de prezent, nu. Și în prezent oricum, de doi am am schimbat-o (n.r.: formatul emisiunii) și nu se mai întâmplă lucruri din acestea. Ajunsesem să nu mai fac chiar orice pentru raiting, că nu mai aveam nimic de demonstrat. Dacă în primii ani erai la luptă cu toți…, pe parcurs, mi-au murit toți concurenții, profesional vorbind, știi? Și rămăsesem singur, ai o autosuficiență, știi… nu mai ai ce demonstra, nu mai ai cu tot dinadinsul dorința asta: Bă, să facem, să rupem! Să dregem. Oricum mergea și merge din inerție. Poate că și… nu știu, îmi place mie să cred că poate datorită felului meu, că nu îmi dau ochii peste cap: cum sunt aici, așa sunt și acolo. Adică, m-au întrebat mulți: Bă, care e secretul longevității în televiziune? sau poate și la voi (n.r.: vlogger). Să fii firesc, să fii natural. Să nu fii Andreea Marin, să nu fii… știi? Într-un fel, pe ecran și altfel în viața reală”, a declarat prezentatorul de la Antena 1, scrie Canccan.

Fără să facă alte comentarii în legătură cu atitudinea și comportamentul Zânei, Dan Capatos și-a continuat șirul dezvăluirilor cu felul în care era el la începutul carierei în televiziune, dar și cu rememorarea tragediei aviatice de la Balotești, fiind cel mai mare accident aviatic din Romania.

„La început, da, într-adevăr aveam cum aveam și la începuturi în 1992, când m-am angajat: Dă, Doamne să pice un avion. Dă, Doamne să moară, să am ce scrie, știi? Că așa ești dacă vrei să fii competitiv. Nu e bine să fii așa, te vede Dumnezeu, că la mine chiar a picat un avion. Eu am fost primul care s-a dus la tragedia de la Balotești. (…). Cursa de Bruxelles, înainte să ajungă jandarmii să încercuiască, pentru că mașina de jandari a greșit drumul. Și eu, dintr-o nimereală am ajuns primul pe câmp acolo. Am călcat pe bucăți de mâini, pe o limbă de om, tălpi retezate, adică mi-am dat seama că poate e rău să îți dorești așa ceva. Știi cu karma, că atragi ceea ce gândești”, a mărturisit Dan Capatos în fața lui Selly.Dan Capatos a făcut dezvăluiri incendiare despre Andreea Marin. Vedeta de la Antena 1 a vorbit despre comportamentul Zânei

