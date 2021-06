Cântăreața Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret și a reușit să țină evenimentul departe de public. După ce și-a oficializat relația, artista a vorbit despre nuntă și relația pe care o are alături de soțul ei.

Detalii date de cântăreața Alexandra Stan după ce s-a căsătorit în anonimat

„Atunci când există iubire, respect, înțelegere, nu cred că ai de ce să aștepți. Unii oameni iau deciziile acestea mai greu, alții mai repede. Nu consider că trebuie să existe un pattern. Hotărâtă și fericită. Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic.

A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim”, a spus Alexandra Stan pentru viva.ro.

„Ne-am dorit tare mult un eveniment intim, o petrecere în familie, pe malul mării, ceva inedit. Fiind și timpul destul de scurt, multe detalii de pus la punct, ne-am decis să lucram cu un wedding planner și am ales-o pe Irina Mărculescu – Moon Events, cu care am colaborat foarte bine!

Am avut parte de confidențialitate, care a fost un „must pentru noi, de entuziasm, de profesionalism. Pe scurt, am fost pe aceeași lungime de undă și a ieșit minunat! Am fost doar noi, familia, nașii și atât”, a mai afirmat cântăreața, pentru sursa citată.