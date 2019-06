Cannibal Corpse la Quantic Open Air

Cannibal Corpse canta pe 13 iunie la Bucuresti la Quantic Club pe scena Open Air.





La minimum 4 bilete cumparate ai discount 20% La minimum 8 bilete cumparate ai discount 30% Cand vine vorba de Death Metal, Cannibal Corpse este o formatie etalon a genului. Cu peste 3 decenii de activitate si 14 albume la activ, Cannibal Corpse este una dintre formatiile care a pastrat autentic soundul death metal.

Bazele trupei au fost puse de artisti care deja activau pe scena de death metal, printre acestia numarandu-se Paul Mazurkiewicz, Alex Webster sau Chris Barnes. Acesta din urma avea sa paraseasca formatia in 1995 iar inlocuitorul sau a fost George 'Corpsegrinder' Fisher.

Formatia a trecut de-a lungul timpului prin diferite probleme cauzate mai ales de versurile trupei, cativa politicieni americani dorind sa ii interzica cu desavarsire pentru ca ar fi subminat caracterul national al Statelor Unite.

In Australia au fost interzisi timp de 10 ani (1996 - 2006), iar in momentul de fata doar persoanele care au peste 18 ani pot cumpara discurile Cannibal Corpse. Aceeasi problema a fost si in Germania unde nu au avut voie sa cante piesele de pe primle trei albume. In Rusia, din opt concerte sase au fost anulate dupa ce diferite grupuri de religioase au facut tot posibilul sa interzica sustinerea acestora.

In momentul de fata, Cannibal Corpse are un line-up neschimbat din 2005.

Alex Webster - bass Paul Mazurkiewicz - drums George "Corpsegrinder" Fisher - vocals Pat O'Brien - lead guitar Rob Barrett - rhythm guitar Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi: - Earlybird: 79 lei Acces General, 109 lei Golden Circle - Presale: 89 lei Acces General, 129 lei Golden Circle - La acces: 100 lei Acces General si 140 lei Golden Circle Se pun in vanzare doar 1200 de bilete iar la Golden Circle sunt doar 400 de locuri. Concertul are loc in aer liber.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM

