Tăriceanu este convins că o să îl învingă pe Iohannis la prezidențiale. „Voi câştiga!”

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat joi seară, referitor la alegerile prezidenţiale ce vor avea loc la sfârşitul anului 2019, că în cazul unei candidaturi va avea şanse mai mari decât Iohannis.





„Un singur scor: voi câștiga dacă voi candida, dar candidatura nu e decisă. Cu partenerii din coaliție am hotârăt să evaluăm după alegerile europarlamentare. Am hotărât să candideze cel care are cele mai șanse să îl învingă pe Klaus Iohannis. Vom evalua care este candidatul cu cele mai bune șanse să-l învingă pe Klaus Iohannis la alegerile din toamnă. O decizie grea, sunt pregătit pentru așa ceva, vom hotărî și vom decide ceva mai târziu. Nu mai durează mult, aproximativ două luni, a spus Călin Popescu Tăriceanu

Referitor la demisia procurorului general Augustin Lazăr, preşedintele ALDE a afirmat că Iohannis dacă nu-l demite însemnă că este complice cu terţionarii comunişti

”Dacă președintele Klaus Iohannis nu îl demite pe Augustin Lazăr înseamnă că este complice cu torționarii regimului comunist. Iohannis s-a declarat tot timpul fervent anti-comunist. Este proba pe care trebuie să o dea ca să-l credem că nu are doar un discurs de fațadă și că, de fapt, în spate sunt poate interese care îl determină să-l țină în funcție pe Lazăr”, a mai spus Tăriceanu

