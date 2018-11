Călătoria în timp este POSIBILĂ? Ultima teorie a lui Stephen Hawking este EXPLICATĂ

Un fizician a explicat teoria profesorului Hawking: Un vehicul care se poate deplasa cu viteza luminii în vid, de 299.792.458 m/s, sau apropiată de aceasta, va putea să-şi transporte călătorii în viitor. Mai mult, cercetătorul a spus că tehnologia actuală nu permite călătoria în timp, dar va fi accesibilă civilizaţiilor care vor exploata această posibilitate.





Profesorul Stephen Hawking era un reprezentant al călătoriilor în timp, iar înainte de moartea, a scris ultima sa carte, Brief Answers to the Big Questions. În carte, fizicianul scrie : ''A călători rapid în spaţiu şi a călători în timp nu pot fi excluse potrivit puterii noastre actuale de înţelegere''. Publicarea cărţii după moartea sa din martie acest an, la 76 de ani, n-a reuşit să-i facă pe bătrânii de la Universitatea din Cambridge să explice pe deplin teoria sa.

Peter Millington, cercetător din cadrul Particle Cosmology Group of Physics de la Universitatea din Nottingham, a intervenit pentru a da un răspuns. Potrivit acestuia, un vehicul care se poate deplasa cu viteza luminii în vid, de 299.792.458 m/s, sau apropiată de aceasta, va putea să-şi transporte călătorii în viitor. Millington a scis un articol pentru The Convesation: ''Einstein şi-a dat seama că constanta vitezei luminii fiind absolută, spaţiul şi timpul nu pot fi la fel. Şi s-a dovedit că ceasurile în mişcare funcţionează mai lent decât ceasurile fixe. Cu cât te deplasezi mai repede, cu atât ceasul tău funcţionează mai lent. Cuvântul 'relativ' este cheia: timpul va da impresia că se scurge normal. Dar pentru toţi cei care stau, voi vă mişcaţi la relanti. Dacă mergeţi cu viteza luminii, veţi părea blocat în timp, iar toţi ceilalţi vor fi într-un avans accelerat. Dar pentru a propulsa o navă spaţială sau o maşinărie capabilă să se deplaseze cu viteze uriaşe, va trebui o cantitate infinită de energie, ceea ce ar fi imposibil''. Millington a concluzionat: ''Călătoria în timp este cu adevărat o posibilitate? Înţelegerea noastră actuală nu poate s-o excludă, dar răspunsul este probabil că nu.

În acelaşi timp, profesorul Hawking a spus că cercetările lui Einstein asupra gravitaţei, spaţiului şi timpului din 1915, ar putea da o soluţie la această problemă. Potrivit fizicianului, distorsiunea spaţiului-timp, care se produce pe lângă stelele masive şi găurile negre, ar putea fi suficient de puternică pentru a permite oamenilor să călătorească în timp. Acest lucru se va produce deformând ţesutul universului însuşi între două puncte, în timp şi spaţiu - un fel de vortex care ar premite călătoriile în timp. Călătoria în timp nu poate fi posibilă cu tehnologia actuală, dar va fi accesibilă civilizaţiilor care vor exploata această posibilitate.

Profesorul Hawking a scris în cartea sa postumă: ''Einstein a arătat că va fi necesară o cantitate infinită de energie pentru ca o navă spaţială să accelereze dincolo de viteza luminii. Singura modalitate de a trece de la un capăt la altul al galaxiei într-un timp rezonabil, este de a putea deforma spaţiul-timp până la punctul de a crea un mic tub sau un vortex. Acesta din urmă ar putea conecta cele două părţi ale galaxiei într-un timp rezonabil pentru a merge de la un capăt la celălalt în aşa fel încât să-ţi mai găseşti prietenii în viaţă. Aceste vortexuri au fost sugerate foate serios ca parte a capacităţilor unei civilizaţii viitoare. Dar dacă veţi putea călători de la un capăt la altul al galaxiei într-o săptămână sau două, puteţi reveni cu un alt vârtej înainte de a fi plecat iniţial. Aţi putea câştiga timp cu un singur vortex dacă cele două extremităţi ale galaxiei se mişcă una în concordanţă cu cealaltă'', titrează express.

Din pacate, vesti proaste pentru Monica Anghel! Ce se intampla cu ea, dupa ce a slabit brusc

Pagina 1 din 1