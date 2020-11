Cadoul ideal este fix ce le-ar placea celor dragi sa primeasca de Craciun, asa ca ti-am pregatit ghidul cadourilor: lucurile care care aduc bucurie fiecarei zodii in parte!

Berbec

Lider neinfricat si innascut, femeia Berbec este increzatoare, carismatica, energica si dinamica. Ea asteapta cu nerabdare noile provocari si situatii si, prin urmare, nu se teme sa testeze noile tendinte. Culorile care i se potrivesc cel mai bine sunt rosu, alb, albastru si negru. Berbecul sta la distanta de imprimeuri difuze, nuante pastelate si volane si prefera culorile indraznete si croielile inteligente.

Taur

Cand vine vorba de stil, femeia Taur apreciaza frumusetea clasica si opteaza pentru piese confortabile si practice. Iubeste tesaturile cu textura luxoasa: bumbac moale, matase neprelucrata, lana, casmir, in. Blugi de inspiratie vintage, un pulover din casmir sau o pereche de ghete pentru dama din piele sunt cadouri perfecte pentru prietena ta din zodiac Taur.

Gemeni

Ce adora femeile din zodiac Gemeni? Mult galben care aduce optimism, nuante de portocaliu si magenta, accesorii cat mai jucause care sa o faca sa se simta relaxata. Nu poti da gres nici cu un tricou cu mesaj pozitiv, bluze si cardigane in culori pastel, rochii cu o croiala clasica si pantaloni in linii minimaliste, o geanta tote sau un clutch clasic, feminin.

Leu

Femeilor din zodia Leu sunt in primul rand aristrocrate, apoi un pic dramatice si intotdeauna foarte classy. Formele geometrice, croielile indraznete si tinutele dramatice sunt perfecte pentru acest semn zodiacal, foarte increzator in sine! Leoaicele lasa deoparte orice cardigan comfortabil, pantofi sau pantaloni practici, in favoarea unei tinute sau a unor accesorii care sa le faca remarcate!

Rac

Vestimentatia femeilor din zodiac Rac e dominata de nuante selenare precum argintiu, gri, crem si mult alb. De fapt albul, atat de intalnit iarna, e ceva foarte pe gustul femeilor nascute in aceasta perioada. Stilul lor e alcatuit din piese confortabile care sa nu atraga atentia. Femeilor Rac le place discretia si feminintatea, asa ca un cadou perfect este puloverul alb cu torsade sau o esarfa din casmir ivoire.

Balanta

Stil si echilibru sunt cuvinte cheie pentru a descrie zodia Balanta si apetitul pentru branduri de renume. Balanta adora sa impresioneze si nu rateaza nici o ocazie sa uimeasca cu stilul ei clasic cu un twist. Albastrul in toate tonalitatile este culoarea preferata si orice nuante pastel: roz, peach, verde fistic, aqua pal si baby blue. Combinatiile de nuante pastel si nuante nude sunt ideale pentru Balanta!

Scorpion

Scorpionul este semn de apa, reprezentat de o incredibila profunzime emotionala si preferinta pentru mister. Plina de magnetism, nativa din Scorpion te va cuceri in primul rand cu stilul impecabil si indraznet. Ea alege imprimeuri si culori puternice, croieli avangardiste, accesorii subtile si stie sa le foloseasca in avantajul sau!

Scorpionul adora culorile cu mesaj puternic si vor alege intotdeauna rosu sau nuante inchise: burgundy, rosu carmin, crimson, maro, marsala si oxblood sunt nuantele lor preferate.

Sagetator

Fashionista nascuta in aceasta zodie prefera uneori croielile masculine, de exemplu un pantalon sport purtat cu topuri feminine. Cand vine vorba de accente, ea tinde sa aleaga bijuterii statement, cum ar fi un inel de cocktail supradimensionat. Suprapunerile sunt o alta semnatura de stil proprie Sagetatorului, asa ca poti cauta o jacheta cool sau un cardigan chic, ideale pentru acest sezon rece.

Capricorn

Stilul femeii Capricorn radiaza eleganta. Stau departe de culorile deschise si de printurile excentrice. Blazerele din stofa si catifea, costumele office, fustele din matase si pulovere din casmir sunt de nelipsit din garderoba lor. De asemenea, un model din colectia de ceasuri de dama e mereu o idee buna de cadou.

Varsator

Femeia Varsator va alege un mix de texturi – satin, piele, aplicatii transparente, modern alaturi de vintage. Paltonul perfect pentru ea este cel supradimensionat si nu se teme sa experimenteze cu tendintele color block, ba chiar a devenit maestra in combinatii inedite.

Albastru electric, turcoaz, roz nuante indraznete sunt cele pe care le foloseste din plin pentru a crea o tinuta perfecta. Alte culori din „meniul” sau sunt verde marin, verde si bej.

Pesti

Asa cum e de asteptat, femeile Pesti se simt cel mai bine in verde marin. Poarta, de asemenea, mov si orice nuante de violet. Pastelurile sunt o optiune pentru tinutele de zi. Pentru party-uri vor opta cel mult pentru argintiu sau auriu. Evita culorile puternice si printurile. Tinutele lor sunt simple, cu un touch artistic. Preocupate de confort, femeile Pesti aleg rochii tricotate sau tinute lejere, care sa le ofere libertate de miscare.