Concert Bullet For My Valentine la Bucureşti pe 8 aprilie

Bullet For My Valentine revin la Bucuresti pe 8 aprilie 2019 la Arenele Romane (cort incalzit). Biletele se pun in vanzare vineri pe 11 ianuarie la ora 10:00.





Bullet for My Valentine sau mai pe scurt BFMV au 20 de ani de activitate, totul incepand in Bridgend din Tara Galilor. Initial formatia s-a numit Jeff Killed John si au inceput prin a face cover-uri dupa piese Metallica si Nirvana. Au activat sub acest nume pana in 2003. Pe 3 Octombrie 2005 au lansat primul album in UK si pe 14 Februarie 2006 in Statele Unite. Dupa aceasta lansare si dupa primul Disc de Aur din SUA, au urmat prezente la festivalul Download si Kerrang! dar si un turneu cu Rob Zombie.

Daca primul album debuta pe locul 128 in Billboard 200, urmatorul, 'Scream Aim Fire' lansat pe pe 29 Inauarie a debutat direct pe locul 4 iar cel de al treilea material, 'Fever' a ajuns pe locul 3 in Billboard 200. Pana in prezent Bulltet for My Valentine a lansat 6 albume, cel mai recent fiind Gravity, material lansat pe 29 Iunie 2018. Pana acum formatia are 5 Discuri de Aur si milioane de albume vandute in intreaga lume. De-a lungul vremii au primit numeroase premii de la Metal Hammer si Kerrang!, printre care cea mai buna formatie britanica (2006, 2010), Cel mai bun newcomer din Marea Britanie (2005), Best Live Band (2010) si multe altele.

Intrebati ce artisti i-au influentat, acestia au declarat ca printre formatiile care si-au pus amprenta asupra stilului lor muzical se numara Metallica, Slayer si Iron Maiden. In momentul de fata Bullet for My Valentine inseamna: Matthew "Matt" Tuck ñ voce/chitara Michael "Padge" Paget ñ chitara/backing vocals Jamie Mathias ñ bass/voce Jason Bowld ñ tobe

Biletele se pun in vanzare vineri pe 11 ianuarie la ora 10:00 si au urmatoarele preturi:

- Golden Circle (fara loc in fata scenei) - 185 lei in earlybird, 205 lei in presale si 220 la intrare + taxe 10 lei - Acces General (fara loc, in arena) - 145 lei in earlybird, 165 in presale si 180 la intrare + taxe 10 lei

Perioada earlybird este limitata la primele 500 de bilete. La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Se pun in vanzare doar 400 de bilete Golden Circle si 1200 de bilete Acces General.

