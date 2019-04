București, capitala jazz-ului mondial. EUROPAfest - Bucharest International Jazz Competition

EUROPAfest - Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC între primele 3 concursuri de jazz din Europa, și-a câștigat locul între evenimentele de jazz sonore la nivel mondial, fiind apreciat deopotrivă de public, artiști și specialiști.





De 13 ani festivalul prezintă o varietate de stiluri de jazz, artiști ai noii generații și proiecte din centre de jazz recunoscute în întreaga lume. Cu o identitate puternică și în peisajul cultural autohton BIJC aduce an de an în sălile de concerte un număr tot mai ridicat de spectatori.

În perioada 11 – 18 mai, sub sloganul “100% jazz” evenimentul oferă concerte, workshopuri și jam sessions animate de artiști cu backgrounduri culturale diferite și cu evenimente internaționale prestigioase în portofoliu.

Se anunță un regal de jazz, o ediție interesantă, in Semifinală intrând 16 trupe de jazz din 13 țări care se luptă pentru câștigarea Marelui Premiu. Într-o varietate de formule scenice - quintet, quartet, trio și duo, artiștii vor prezenta noile tendințe de jazz din Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Polonia, Rusia, Turcia, SUA și Ucraina.

Selecția trupelor, realizată de specialiști, a avut la bază atât valoarea artistică, cât și satisfacerea cerințelor publicului. Mai multe informații despre artiști vor fi publicate pe www.bucharestjazz.ro .

Pentru 8 zile Bucureștiul devine capitala jazz-ului mondial, oferind iubitorilor de muzică seri memorabile cu ritmuri originale, idei îndrăznețe și combinații surprinzătoare.

Oricine iubește jazz-ul sau vrea să-l descopere este invitat de jmEvents să vină la EUROPAfest - Bucharest International Jazz Competition. Pe lângă spectacole de jazz autentice, pline de bună dispoziție, își poate alege și o trupă preferată pe care să o susțină până în Finală.

Sub sloganul It's all about live quality music!, EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește 4 genuri muzicale – jazz | blues | pop | clasic prezintă în perioada 9 – 18 mai, peste 250 de artiști din 35 de țări. Pe lângă Bucharest International Jazz Competition, agenda festivalului mai cuprinde: Opening Gala Concert, concerte de jazz, blues, pop și muzică clasică, Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, master-classes și workshopuri, Caffe Festival, Festival's corner și Gala EUROPAfest.

