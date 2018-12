Bucovina lanseaza Septentrion la Arenele Romane

Cea mai cea mai trupa de metal din Romania, Bucovina, va sustine pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din Bucuresti, traditionalul concert de sarbatori prin care vor lansa un nou material discografic intitulat Septentrion.





n deschidere vor urca pe scena Recipe For Hate, Crossbone si Sur Austru.

Mai jos aveti programul si regulile de acces pentru evenimentul de pe 9 decembrie.

PROGRAM SI REGULI DE ACCES

ATENTIE: FUMATUL in cortul incalzit al Arenelor Romane ESTE INTERZIS !! Se fumeaza doar in locurile special amenajate.

Portile Arenelor Romane se deschid la ora 19:00 iar concertele incep la ora 19:20

Accesul se face prin intrarea din parc a Arenelor Romane (cea mare, standard, de jos) si fiecare categorie de bilet va avea cate un coridor special. Accesul se face incepand cu ora 19:00 dar puteti veni la orice ora doriti sa vedeti trupele preferate, portile fiind deschise pana la finalul concertului

Accesul in perimetrul evenimentului este permis pe baza de bilet valid.

Posesorii de Bucovina Fanpack vor putea intra in incinta Arenelor Romane de la ora 18:30. La intrare vor primi bratara textila precum si afisul color cu autograf.

Odata intrati in incinta Arenelor Romane nu puteti parasi locatia decat in caz de urgenta. In caz contrar va trebui sa cumparati un alt bilet

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit si este permis doar daca acestia sunt insotiti de unul dintre parinti, posesor al unui bilet valid. De asemenea, organizatorii recomanda, pentru a inlatura orice dubii, prezentarea la intrare a unui act doveditor al varstei copilului (copie). Va recomandam sa aduceti casti speciale pentru protectia auzului copilului. Volumul puternic poate afecta auzul celor mici.

Accesul minorilor cu varste sub 14 ani este permis pe baza de bilet si doar insotiti de un adult posesor de bilet valid.

Zona de concert are o singura zona de acces si cinci iesiri de siguranta marcate ca atare. Normele de siguranta le gasiti mai jos. La locatie va fi prezent un punct de prim ajutor.

INFORMATII UTILE

Este interzis in zona de concert:

- accesul cu arme sau obiecte periculoase

- accesul cu alcool sau alte bauturi si alimente din exteriorul zonei de festival.

- accesul cu materiale inflamabile, canistre pe gaz sau masini de gatit de orice fel

- umbrele (concertul are loc in cort incalzit)

- aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale.

De asemenea va rugam sa lasati animalele de companie acasa. Nu vor fi puse la dispozitie zone pentru depozitarea obiectelor de valoare dar ne bazam pe buna educatie si bunul simt al participantilor la festival.

PROGRAM

