Legendarul star al artelor marţile şi fondatorul stilului Jeet Kune Do era atât de talentat şi înzestrat fizic încât Foreman crede că putea deveni campion mondial.

Fostul mare boxer american susţine că a avut această revelaţie după ce l-a văzut pe Bruce Lee într-un film difuzat chiar în anul morţii celebrului practicant de Kung Fu.

De altfel, de numele lui Bruce Lee este legată şi deschiderea drumului pentru artele marțiale mixte moderne.

În opinia lui Foreman, Bruce Lee a fost un boxer suficient de bun pentru a deveni campion mondial dacă s-ar fi gândit să intre în acest sport.

Lee, care a murit în 1973 după ce a suferit o leziune cerebrală, este o legendă în artele marțiale şi este apreciat la scară largă în toată lumea chiar şi în ziua de azi.

O nouă carte despre viața lui, „Bruce Lee: Viața unei legende”, a fost lansată luni, 20 iulie 2020, data morții sale.

Vorbind despre Lee, care ar fi împlinit 80 de ani în acest an, Foreman susține că unele dintre lucrurile pe care le-a văzut făcându-le i-au dat „frisoane”.

Americanul în vârstă de 71 ani apare în volumul citat cu o replică în care spune: „Bruce Lee a fost un atlet bun și ar putut fi şi un bun boxer. Ar fi putut fi orice. În categoria lui de greutate, ar fi fost campion la box.

Îmi amintesc că am fost în Hawaii în 1973 și am intrat să văd filmul Enter the Dragon. Când am ieșit după film, pe tot spatele aveam frisoane!

Am fost campionul mondial la categoria grea, apropo, dar tot ce puteam crede atunci era wow!

Am fost în stare de șoc! A copleşit toate audiențele. Bruce Lee a schimbat totul!”

Lee rămâne în memoria cinematografiei pentru câteva filme clasice în care a fost capabil să-și arate abilitățile teribile şi care au influenţat generaţiile.

Way Of The Dragon și Enter The Dragon sunt cele mai cunoscute, acestea din urmă fiind lansate postum şi încă sunt savurate de cinefili la atâţia ani după lansarea lor.

Foreman consideră că Lee va continua să aibă „o impresie de durată” chiar și încă 50 de ani de acum înainte pentru „apariția din box-office și abilitățile sale de acțiune”.

Americanul este el însuși o legendă în lumea boxului, retrăgându-se în 1997 după ce fusese dublu campion mondial la categoria grea, cu un record de 76 de victorii și cinci înfrângeri.

sursa: Daily Star