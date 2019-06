Bărbații au distrus-o pe Brigitte. Vedeta, dezvăluiri incredibile cea mai mare durere a vieții ei: „Fuge de mine. Când îl sun, nu-mi răspunde!”

Relația dintre Brigitte și copiii ei nu este cea mai bună. Din cauza atenției pe care a dat-o mai multor bărbați din viața ei, vedeta nu a reușit să construiască o relație solidă cu băiatul și fata ei.





Brigitte nu are o relație apropiată cu copiii, mai ales cu băiatul pe care îl are din mariajul cu Octavian Sfăt și care deja a împlinit 19 ani. Ea crede că acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că Robert n-a avut o figură paternă alături și a tot fost mutat din casă în casă și din familie în familie, de fiecare dată când mama lui s-a logodit ori căsătorit. Nici de Ilie Năstase, nici de Corneliu Oană, care i-a fost iubit lui Brigitte pentru scurt timp, până să intre în „Ferma”, Robert nu s-a atașat, scrie Libertatea .

„E băiat. Fuge de mama. Când îl sun, uneori îmi răspunde, alteori se face că nu aude telefonul și nu-mi răspunde. Așa e cu băieții”, ne-a recunoscut Brigitte, mulțumită totuși că fiul ei a început o relație cu o tânără care reușește să-l țină sub control.

„Robi are o prietenă și eu sunt mulțumită că este cuminte, că nu mai pleacă des cu băieții, că stă cu ea. În rest, nu pot să-i spun eu ce să facă cu viața lui. Deja este major și face singur alegerile, indiferent dacă vreau eu sau nu vreau”, a precizat Brigitte.

Cu Sara, fiica provenită din mariajul cu Ovidiu Torj, are o relație ceva mai bună, dar numai pentru că fetița are doar 10 ani și e încă dependentă de ea. Cu toate că în momentul în care a plecat din casa lui Ilie Năstase, Sara a continuat să locuiască acolo o vreme, iar cât timp Brigitte a fost la emisiunea „Ferma” logodnicul ei de atunci, Corneliu Oană, a avut grijă de micuță, acum, Sara s-a mutat cu mama ei și cu noul soț al acesteia, Pastramă. După cele trei luni petrecute în munți, la filmările pentru reality-show-ul de la PRO TV, Brigitte vrea să recupereze timpul petrecut departe de fiica ei, așa că se pregătește să plece cu ea într-o minivacanță.

„O s-o iau pe fetița mea să-i arăt tot ce am făcut la «Ferma». Nu o să aștept până se vor organiza tabere, vreau să-i arăt locul în care am stat departe de ea atâtea luni”, spune Brigitte.

