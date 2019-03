Brexit: Principalele scenarii după a doua umilință a Theresei May

După ce Parlamentul britanic a respins marţi, pentru a doua oară, Acordul de retragere negociat de Londra cu Bruxelles-ul, concretizarea Brexitului este mai nesigură ca niciodată, relatează miercuri AFP, prezentând principalele scenarii, cu 17 zile înaintea datei stabilite pentru ieşirea Marii Britanii din UE.





Primul scenariu ar fi un Brexit fără acord. Parlamentarii britanici votează miercuri dacă să aprobe sau să respingă o ieşire din UE fără acord, pe 29 martie. În cazul absenţei unui acord, Regatul Unit ar pune capăt, de pe o zi pe alta, unei perioade de 46 de ani de apartenenţă la UE, părăsind piaţa unică şi uniunea vamală fără o perioadă de tranziţie, scrie Agerpres. Acest scenariu, de care se tem mediile economice, ar provoca perturbări importante ale schimburilor dintre Regatul Unit şi UE. Numeroşi parlamentari britanici se opun unei astfel de perspective, dar anumiţi apărători fervenţi ai Brexitului consideră că ''absenţa unui acord este mai bună decât un acord prost". Dacă deputaţii britanici refuză să părăsească UE fără acord, un nou vot este prevăzut să aibă loc joi. Acesta vizează amânarea Brexitului pe o perioadă limitată de timp, care să permită noi consultări între liderii britanici şi cei europeni. Orice prelungire va trebui însă să fie atent justificată, au atenţionat statele membre ale UE, care vor trebui să aprobe cu unanimitate o decizie în acest sens. Dar consimţământul liderilor europeni pentru o redeschidere a discuţiilor pe marginea unui nou acord de retragere pare foarte nesigur, după concesiile făcute luni seara. "Nu va mai fi o a treia şansă", a avertizat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. În cazul în care liderii europeni acceptă reluarea negocierilor, alegerile europarlamentare din 23-26 mai complică situaţia. "Dar ce am face în trei, patru luni, ce nu am făcut deja?" se întreabă o sursă apropiată Bruxelles-ului. Dacă Regatul Unit cere o amânare, "cei 27 ar putea să răspundă propunând, de exemplu, un an pentru a lucra cum trebuie la o alternativă". "Marea temere a liderilor din cele 27 de state membre este să aprobe o amânare care în final nu ar servi decât întârzierii unui Brexit dur până la începutul verii", potrivit unui înalt responsabil european. În cazul în care s-ar cere o amânare mai lungă, care să depăşească câteva săptămâni, "ar trebui să existe o justificare valabilă, cum ar fi organizarea de alegeri, a unui referendum sau modificarea poziţiei britanice", a adăugat sursa citată de AFP. Un alt scenariu ar fi cel al organizării unui nou referendum sau a unui scrutin legislativ. Opţiunea unui nou referendum a fost solicitată de câţiva zeci de parlamentari britanici pro-europeni. Şeful opoziţiei, laburistul Jeremy Corbyn, şi-a declarat recent, din vârful buzelor, sprijinul pentru o consultare populară. Theresa May refuză însă să ia în calcul o nouă consultare a populaţiei, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o amânare a Brexitului combinată cu o schimbare de guvern sau cu noi alegeri care să facă posibilă o astfel de variantă.

