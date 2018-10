Brexit şi gestul care surprinde Uniunea Europeană. PRIMA MARE DECIZIE a Marii Britanii. „Vrem ca ei să rămână”

Primul ministru al Marii Britanii, Theresa May, a anunțat marți că toți cetăţenii britanici care trăiesc deja în Norvegia şi cetăţenii norvegieni care locuiesc în Marea Britanie îşi vor păstra dreptul de rezidenţă. Theresa May se află în vizită oficială la Oslo unde s-a întîlnit cu prim ministrul Norvegiei, Erna Solberg





Norvegia nu este membră a Uniunii Europene, dar face parte din Spaţiul Economic European (SEE) de liberă circulaţie a persoanelor şi bunurilor, potrivit agerpres.ro ''Îi vom trata pe toţi cetăţenii britanici care trăiesc în Norvegia (...) în aşa fel încât să aibă, şi după martie 2019, aceleaşi oportunităţi pe care le-au avut înainte'', a precizat Erna Solberg. Ea a spus că Marea Britanie şi Norvegia sunt ''foarte aproape'' să convină o înţelegere care să fie similară oricărui acord pe care Londra îl va încheia cu Bruxellesul. La rândul său, şefa guvernului de la Londra, Theresa May, aflată în vizită la Oslo, a declarat că îşi ia acelaşi angajament faţă de cetăţenii norvegieni, în cadrul unei promisiuni mai largi de a oferi astfel de drepturi cetăţenilor originari din ţările SEE şi care trăiesc deja în Marea Britanie. ''Orice se va întâmpla, putem confirma că cetăţenii din SEE, cetăţenii norvegieni şi ceilalţi care trăiesc în Marea Britanie şi care au făcut alegerea de viaţă de a trăi în Marea Britanie, ei bine, vor putea să trăiască în Marea Britanie. Vrem ca ei să rămână'', a subliniat Theresa May.

Pagina 1 din 1