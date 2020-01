De câte ori se intersectează cei doi la diverse evenimente, lumea tresare, mass-media de asemenea, cu speranţa că se vor împăca.

Brad Pitt și Jennifer Aniston s-au reunit la premiile Screen Actors Guild Awards. Imaginile cu ei au devenit virale pe social media, încolţind din nou speranţa împăcării. Fostul cuplu a fost căsătorit între 2000 și 2005, înainte ca Pitt să se cupleze cu Angelina Jolie, cu care s-a căsătorit în 2014.

Cei doi frumoşi de la Hollywood au fost fotografiați împreună în culise la ceremonie, după ce Pitt a câștigat premiul pentru cel mai bun actor din rolul filmului Once Upon A Time. Iar Aniston a fost premiată pentru interpretarea remarcabilă într-un serial de dramă pentru The Morning Show.

O fotografie de pe pagina oficială de Twitter a Screen Actors Guild Award îi arată salutându-se reciproc, în timp ce Pitt ține mâna dreaptă și ea întinde să-l îmbrățișeze. Site-ul oficial a împărtășit și un videoclip cu Pitt urmărind cu atenție pe un ecran în culise în timp ce Aniston și-a luat premiul…

Te-ar putea interesa și: