Botezatu, CONFESIUNI INTIME: „M-au atras de tânăr...” Ce a DEZVĂLUIT renumitul designer despre AVENTURILE SALE

Cătălin Botezatu, celebrul designer de moda român, a vorbit despre aventurile sale din tinerețe, recunoscând că mereu l-au atras femeile măritate.





Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri fierbinți la Antena Stars și a vorbit, deschis, despre o parte consistentă a trecutului său. Celebrul designer dă cărțile pe față și își asumă fiecare moment al vieții sale tumultoase. Nu are regrete și spune că a fost, din adolescență, un rebel.

Nu va uita, niciodată, cine este și de unde a plecat. Chiar spune că își privește cu mândrie și demnitate trecutul, asumându-și orice a făcut. Cătălin Botezatu, invitat la Antena Stars, a fost mai deschis ca niciodată și predispus la confesiuni.

„Eu nu uit cine sunt, nu uit de unde am plecat, privesc cu demnitate și mândrie la trecutul meu, îmi asum absolut orice, cu bune și cu rele. Îmi aduc aminte că nici prin cap nu-mi trecea să fac fashion. Îmi doream să fiu actor!.

În viață nu trebuie să faci întotdeauna ce vor părinții, am devenit dintr-odată rebel. Am luat bătaie până în clasa a 12-a. Toți banii mei i-am cheltuit pe haine și pantofi, pentru iubita mea, care era măritată. M-au atras femeile măritate, femeile cu probleme. Am fost pe punctul de a renunța, îmi spuneam în sinea mea că pot face orice, să fiu fericit, dar mi-am dat seama că nu voi putea să trec de la fashion, de dragul unei femei, niciodată. Iubesc mai mult moda și îmi dau seama că este cea mai importantă”.

Moda a fost și rămâne pentru Cătălin Botezatu marea pasiune a vieții. Nimic nu se compară cu fashion-ul, spune celebrul designer, nici chiar o femeie pe care o iubești din tot sufletul, scrie Cancan.

„Ea te poate face să rămâi pentru eternitate undeva în amintirea oamenilor, iar asta e mai important decât orice femeie. Eu am plătit și plătesc cu prețul sănătății și dacă ceva se va întâmpla cu mine, din cauza asta se va întâmpla. Am și copii, am mai mulți chiar. Știe lumea, dar nu vreau să mai vorbesc. Copiii cresc, e firesc, merg la casele lor, au viețile lor. Unii au caractere frumoase, alții nu. Iar tu, ca părinte, nu ți-ai împovăra copiii cu problemele pe care le ai. Am doi copii, cu mame diferite. Așa a fost să fie, nici eu nu am știut. Am preferat să nu discutăm, sunt subiecte sensibile”.

