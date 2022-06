Boris Johnson, a doua întâlnire cu Zelenski. S-a aflat motivul vizitei surpriză în Ucraina. FOTO

Biroul prim-ministrului britanic a declarat vineri într-un comunicat de presă că Regatul Unit oferă un program de antrenament a până la 10.000 de soldați la fiecare 120 de zile pentru a ajuta forțele ucrainene „să-și intensifice rezistența” la asaltul rusesc.

Boris Johnson a efectuat o vizită surpriză la Kiev pentru a doua oară în acest an, într-o altă manifestare puternică de sprijin pentru Ucraina. El s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a devenit un aliat ferm al premierului britanic de la începutul invaziei ruse, și a extins oferta unui nou program de pregătire pentru forțele ucrainene.

Boris Johnson a spus că dorește „să trimită un mesaj clar și simplu poporului ucrainean: Regatul Unit este cu voi și vom fi alături până când veţi învinge în cele din urmă”.

Aceasta este a doua vizită a lui Johnson la Kiev de când a început pe 24 februarie agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, în timpul scurs de atunci Marea Britanie remarcându-se prin livrările substanţiale de armament pentru Ucraina.

Premierul britanic, pe care Zelenski l-a descris drept un mare prieten al Ucrainei, a publicat o fotografie în care apare împreună cu acesta.

„Multele zile scurse din acest război au dovedit că sprijinul Marii Britanii este ferm şi hotărât. Mă bucur să-l văd din nou la Kiev pe marele prieten al ţării noastre, Boris Johnson”, a declarat Zelenski.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

