Cristi Borcea, AUDIAT la DNA! De ce este acuzat de data aceasta fostul acționar al Dinamo

Fostul actionar al Dinamo Cristian Borcea a fost audiat miercuri la Direcția Națională Anticorupție (DNA).





Borcea s-a fi prezentat la DNA privind faptul că în perioada în care a fost închis la Penitenciarul Jilava a fost favorizat, scrie Ziare.com.

Deținuții din penitenciar au sesizat DNA pentru eventuale fapte de corupție, după ce directorul ANP a fost acuzat că i-ar fi acordat lui Borcea zece permisiuni de ieșire din detenție într-un singur an. Astfel, Borcea ar fi dispus de 54 de zile de permisie.

„Detinut-vip favorizat sub privirile lui Tudorel Toader. Directorul Marian Dobrica i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de iesire din penitenciar intr-un singur an. Astazi (marti, nr.r) am cerut Ministrului Justitiei sa dispuna verificarea modului in care au fost acordate, in perioada iunie 2017 - iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru detinutul Cristian Borcea si am sesizat Directia Nationala Anticouptie in legatura cu posibile infractiuni de abuz, fals si coruptie in legatura cu favorizarea acestui detinut-vip", menționa liderul Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, intr-un comunicat de presa, potrivit Ziare.com.

