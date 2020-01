Când spui Boney M, nu vorbeşti de nostalgie sau doar de anii ‘80. Muzica lor se propagă peste generaţii, iar hit-urile lor continuă să fie recunoscute şi cântate de oamenii de toate vârstele, de pe întreg mapamondul.

Boney M, în manualele de istorie

În 1978, Boney M a fost prima trupă din Occident care a concertat în Uniunea Sovietică, Leonid Brejnev (fost secretar general al Partidului Comunist rus) acordându-le personal permisiunea. Tot staff-ul trupei a fost transportat cu patru avioane militare la Moscova unde au avut loc zece concerte. „Rivers Of Babylon“ a fost cea mai de succes piesă a trupei.

În cei peste 45 de ani de carieră muzicală, Boney M a câștigat 18 albume de platină, 15 de aur. Muzicienii au lansat peste 200 de single-uri și au vândut peste 200 de milioane de discuri peste tot în lume.

Liz Mitchell, pusă pe petrecere

Solista legendarei trupe, vorbește cu zâmbetul pe buze despre prima participare la Diskoteka Festival, în prima ediție, din 2019 : ,, Am ajuns în România de mai multe ori, dar, recunosc, că experiența Diskoteka a fost una pe care nu o voi uita. De la condițiile tehnice, la spectacol și public, totul a fost de nota 10. Știam că românii sunt petrecăreți, dar, atmosfera de la Diskoteka m-a șocat. Am văzut oameni de toate vârstele care au dansat, fără întrerupere, zeci de minute bune. Recunosc, din public, am fixat cu privirea o doamnă, în primele rânduri, de peste 60 de ani, cu o energie debordantă. Este clar, în ediția a doua vom pregăti un show special”, spune vedeta.

Boney M se alatura trupelor sau artistilor inca din toamna, pentru Diskoteka 2020: Tehnotronic, Londonbeat, Blackbox, Savage, Mauro, Rozalla, System in Blue, ICE MC, Gina T, Urban Cookie Collective, Las Ketchup .

Succesul primei ediții, care a adunat peste 100.000 de spectatori pe durata festivalului, s-a datorat și unui show incredibil de sunet și lumini, care va fi menținut la cele mai inalte standarde. Dacă în prima ediție, efectele speciale și cea mai mare scenă din România, i-a uimit pe spectatori, în mai 2020 surprizele vor atinge noi limite, promit organizatorii.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul diskoteka.ro, iar Diskoteka Festival 2020 are și un sistem de ticketing special, fiecare abonament fiind asigurat în cazul unui incident care ar putea să-ți impiedice prezența la eveniment, după ce ai achiziționat abonamentul.În plus, timișorenii se bucură și de patru puncte de vânzare fizce.

