Bon Jovi închide turneul „This house is not for sale” la Bucureşti

Fulminantul turneu “This House Is Not For Sale” (un adevarat succes de casa) isi deschide portile pentru Europa incepand cu 31 mai, show-ul din Romania de pe data de 21 iulie, din Piata Constitutiei, fiind cel care inchide, in mod spectaculos, lista concertelor de pe continentul european!





“In 2011, Jon Bon Jovi a fost pur si simplu extaziat de public si de organizare incat a oferit pe langa cele doua ore de concert inca alte 60 de minute de vis! Au fost clipe de neuitat pentru toti! Piata Constitutiei a devenit pentru Bon Jovi un loc cu adevarat special. Celebra scena a fost imortalizata prin fotografia ce a facut inconjurul lumii: Jon Bon Jovi cu bratele intinse in fata a 60.000 de oameni care-l idolatrizau si Casa Poporului. Vom repeta povestea magica de acum 8 ani! Multumim, tuturor!, a declarat Denise Sandulescu, CEO D&D East Entertainment.

Pe data de 25 iulie 2019 trupa BON JOVI se va gasi in Tel Aviv, Israel, si de acolo va pleca direct la Rock In Rio, Brazilia.

Asadar, curand vom da frau celor mai intense emotii create de muzica LIVE a celei mai emblematice formatii rock americane: BON JOVI! Un vis implinit pentru toti fanii din Romania si nu doar pentru acestia, pentru ca vestea concertului de la Bucuresti aduce mii de spectatori de peste hotare! Iar glasul inconfundabil al lui Jon Bon Jovi va topi multe inimi cu mult prea celebrele “Always”, “Bed of Roses”, "You Give Love a Bad Name", "It’s My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine" și, bineințeles, "Livin 'On a Prayer", plus alte zeci de hituri, o selectie speciala pentru publicul roman pregatita cu grija de formatie.

Acest nou turneu pune puternic accentul pe muzica si piesele indragite de fani, pe masinaria de lucru care a impins BON JOVI la peste 130 de milioane de albume vandute. BON JOVI soseste, in sfarsit, la Bucuresti in formula: Jon Bon Jovi, voce – chitara, David Bryan, clapa, Tico Torres, baterie, Hugh McDonald, bas, John Shanks, co-producator, Everett Bradley, multi-instrumentist si Phil X, chitara, cel care l-a inlocuit pe Richie Sambora.

"Aceste spectacole uriase, zeci de mii de oameni adunati, toti intr-un singur suflet, asta facem noi. Este incredibil", a declarat, cu un zambet larg, liderul formatiei Jon Bon Jovi.

“This House Is Not For Sale” are toate datele sa devina cel mai valoros turneu BON JOVI si din punct de vedere financiar. Totodata, liderul Jon Bon Jovi, 56 de ani, apare in revista Forbes pe lista Celor mai bogate celebritati din America, atingand locul 16, cu o avere estimata la 410 milioane de dolari, in 2017. Succesul ultimului album "This House Is Not For Sale", care a debutat in fruntea clasamentelor din intreaga lume, a fost punctul culminant al unei perioade furtunoase in istoria trupei de peste trei decenii. O declaratie sfidatoare (This House Is Not For Sale), lansata intr-o serie de spectacole restranse in 2016, acest nou produs discografic a devenit punctul de plecare pentru o noua era muzicala semnata de catre Jon Bon Jovi si colegii sai.

Biletele se achizitioneaza in ritm alert, de aceea sfatuim doritorii sa se grabeasca!

