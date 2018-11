BOMBAY India. Primul BORDEL şi cafteala din discoteca SOS. Reporter de Cursa Lungă

La femei, prin bordelurile din Bombay, fără „căciuliţă”. Zece ani cu frica-n sân că n-am luat SIDA. Leacul unui secund cu simţul umorului, curva cinstită din Nepal şi o bătaie ca-n „Şapte Păcate”





Am mai scris asta, acu' şase ani, da' povestea merită reluată şi adăugită. La 24 de ani, heterosexual şi becher, cu oarece bănuţi în buzunar, paraşutat în cel mai important port al Indiei, ce bărbat n-ar testa kama-sutra-ul curvelor hinduse. Totuşi, mi-a luat ceva timp să mă hotăresc. Mai exact, vreo trei ore petrecute la Seaman’s Club-ul din apropiere de Colaba Street, „Magherul” Bombayului. După niscaiva beri – botezate, nu'ş de ce, „Hamburg” - şi alune îmbrăcate în sare şi chilli, cheful a venit, mai cu seamă că ofiţerul II mecanic, un brăilean beţiv, a venit cu ideea să mergem la o babardeală colectivă.

La noi, atunci ca şi acum, noţiunea de bordel e percepută ca un arhaism interbelic. Până şi pronunţarea cuvântului îţi pare, oarecum, indecentă. Am ajuns la „69 Nr. House”, exact lângă alt tractir celebru printre marinari: „Seven-eleven”. Aşa am cunoscut-o pe Indira, din Bangalore.

Ca un puşti tâmpit, fără prezervativ

Ca să mergi la curve, mai întâi te-mbeţi! Când am ajuns în prima mea casă de toleranţă, n-a fost deloc ca în filme. S-a întâmplat, cum am spus, la Bombay, în ianuarie 1994. Atunci, încă, mai aveam Flotă. Eram reporter tot la Evenimentului zilei, cu carnet de marinar în regulă, îmbarcat pe cargoul Snagov, o râie de 4.800 TDW, de 20 de ani vechime. Ne târâsem, prin Mediterana, din Constanţa până la Sete, lângă Marsilia, apoi la Genova, ca să acostăm, după un Crăciun în Marea Roşie şi un Revelion petrecut în Golful Aden – între insula Socotra şi coasta Yemenului, la travers de Mukalla – fix în Victoria’s Dock, unul din cele trei docuri ale actualului port Mumbai, fost Bombay. Am stat acolo 40 de zile. Cât postul Crăciunului! Am ajuns să ştiu centrul metropolei indiene mai bine ca Piteştiul. La fel, m-au cunoscut şi curvele. Mai mult beat.

18 dolari noaptea la un bordel „cinstit”

Taximetristul ne-a lăsat în faţa unei clădiri cu două etaje pe care trebuiau puse nu una, ci vreo trei „buline roşii”. Nici nu ne-am dat bine jos din taxi-ul antebelic că ne-am trezit înconjuraţi de homleşii indieni. Şansa să scapi de asediul cerşetorilor indieni e un ton agresiv şi un răcnet pe care l-am învăţat repede: „Cialo!”. Adică: „Valea!”. Am rezolvat. Urcăm o scară abruptă, îngustă de maxim de maxim 50 de centimetri. Grăsanu' care era cu mine, la un un chintal jumate, e prins ca-n strungă. Sus, la unu, era „salonul de primire”. Matroana, zisă Mama-San, o băbătie ce părea că-i moartă, da’ încă nu aflase, a etalat un zâmbet larg pe gingiile ştirbe. Mai avea un singur incisiv. Mai că ne-a îmbrâncit pe nişte canapele care, dacă ar putea povesti ce au văzut, ar ieşi de un hard-porno. Negocierea a fost simplă. Echivalentul în rupii indiene a 18 dolari americani pentru o noapte întreagă. Ne-a tăiat chiar şi chitanţă, başca bon fiscal, decontat ulterior la ziar, de Ion Cristoiu, pe post de fax! Scump, da’ zicea că merită! Apoi, a început defilarea. Au intrat, ca la târg, curvele.

„Să ai presiune la presetupă!”

Noi eram patru şi ele cam două duzini. Toate îmbrăcate în sari-uri lungi, până la podea. Nici chip să le evaluezi altfel. Se fereau să le atingi de parcă erau fete mari. Mă rog, s-a lăsat cu dans pe mese, până, ca la loterie, am ales fiecare ce fată i s-a părut mai ofertantă. La etajul doi, ca un soi de celule, pe stânga şi pe dreapta, nişte cămăruţe cu uşi culisabile şi pereţii dinspre hol din carton presat. Ici, colo, se auzeau zgomote specifice. Indira mă împinge într-un „bungalou”. „Să ai presiune la presetupă!”, râde borţosul din Brăila. Mi se uscase gura. Fătuca, miniaturală, mă împinge şi trage „glasvandul”. Tot spaţiul era ocupat de pat, în afară de un lighean şi un ulcior metalic plin cu apă. În limba gimnastică, îmi spune că ea e Indira. Mă spală cu un burete, atentă, peste tot. La final, repetă ritualul pe ea. Insistă să o privesc. Îmi arată şi un carneţel cu ştampile şi parafe. „Condicuţa” ei. Se distinge clar sintagma „Wasserman-Negativ”. Adică n-are sifilis.

„Whisky, no good for you!”

