Actorul „ Once Upon a Time in Hollywood”, în vârstă de 56 de ani, a fost văzut în Franța cu noua sa cucerire,miercuri, 26 august, pe aeroportul Le Bourget din afara Parisului.

Brad Pitt a fost fotografiat, în Franța, alături de o tânără cu 29 de ani mai tânără, despre care tabloidele americane susține că ar fi noua sa iubită. Cei doi au petrecut câteva zile împreună la castelul Miraval pe care actorul l-a cumpărat alături de fosta sa soție, Angelina Jolie, cu 67 milioane de dolari.

Pe Nicole Poturalski a cunoscut-o în luna noiembrie a anului trecut la un concert al vedetei rapp Kanye West. În vârstă de 27 de ani, Nicole este model de succes, cu origini poloneze şi germane. Potrivit presei din Statele Unite, tânăra vorbește fluent cinci limbi străine și este mama unui băiețel pe nume Emil.

Evadarea romantică a lui Pitt vine în mijlocul unei dispute între el și Jolie, în vârstă de 45 de ani, de care s-a despărțit în septembrie 2016. În timp ce perechea a devenit legal singură în aprilie 2019, ei sunt încă în contradicție cu privire la stabilirea custodiei celor lor șase copii : Maddox, 19 ani, Pax, 16 ani, Zahara, 15 ani, Shiloh, 14 ani și gemenii Knox și Vivienne, 12.

Cel mai urât divorţ de la Hollywood

Conform documentelor instanței, Jolie credea că judecătorul, care a oficiat nunta 2014 „nu a dezvăluit” că a avut o relație de lucru cu unul dintre avocații lui Pitt. În ciuda afirmațiilor sale, Ouderkirk a afirmat într-un răspuns la dosarul său că „poate și va rămâne imparțial” în acest caz.

Brad Pitt, Nicole Poturalski şi Angelina Jolie

Înainte de a se îndrăgosti de modelul german, Pitt a fost legat de designerul de bijuterii Sat Hari Khalsa și de actrița Alia Shawkat . În ciuda zvonurilor, în vârstă de 31 de ani, Alia a negat că ar fi fost mai mult decât prietenă cu actorul. O sursă a spus anterior că perechea are o conexiune „foarte strânsă”.

„Au o legătură foarte strânsă și încredere reciprocă”, a explicat un apropiat al actorului. „Alia a fost un ajutor minunat pentru Brad în această tranziție majoră”.