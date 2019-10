Olandeza Verona van de Leur este una din cele mai cunoscute gimnaste din țara sa. În 2002 a fost aleasă ”sportiva anului”. A fost medaliată cu argint la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică, la Debrecen în 2002, mai are în palmares cinci medalii la Campionatul European – trei de argint şi două de bronz și, în plus, e posesoarea unei medalii de argint la Campionatul Mondial.

Tânăra a renunţat la cariera de sportivă profesionistă în 2008, fapt care i-a supărat foarte tare pe părinții ei. Aceştia au dat-o pe Verona afară din casă. Au urmat doi ani în care a trăit în condiții de sărăcie cruntă şi a dormit în maşină alături de iubitul ei. Fosta sportivă povestește toate detaliile în cartea autobiografică pe care a lansat-o.

”Am avut câteva zile de iarnă foarte urâte, cu un strat de zăpadă pe acoperişul maşinii şi cu gheaţă pe geamuri. Trebuie să supravieţuieşti, literalmente. Dacă aveam bani puţini, luam de 50 de cenţi o pâine şi de restul cumpăram un borcan cu unt de arahide, care ne ajungea o întreagă săptămână”, scrie Verona van de Leur în autobiografie.

În 2011, a ajuns să fie arestată pentru câteva luni, acuzată de extorcare. Dar când a ieșit din pușcărie a primit o ofertă de nerefuzat din industria filmelor pentru adulţi. ”Mi-a fost oferită o sumă atât de frumoasă în 2011, încât nu puteam să spun nu. Mi-am zis: asta mi-ar putea oferi un viitor la care întotdeauna am visat’”, mai scrie Verona în carta sa intitulată ”Simply Verona”.

Fosta mare gimnastă olandeză este decisă să se retragă din industria porno. Ea mai are niște contracte în derulare, până la finele anului. ”La sfârşitul acestul an, când expiră câteva contracte, voi opri colaborarea cu industria porno. Apoi, pot privi înapoi la cei opt ani foarte bune. Mi-a plăcut, dar am tratat-o ca pe o muncă”, a mai spus van de Leur cu ocazia lansării cărții.

Pe viitor își doresște să revină în gimnastică, fie ca antrenoare, fie ca și consultant.

Sursa: Telekomsport

