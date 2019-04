Iubitul Loredanei Chivu face dezvăluiri incendiare. Cum se comportă sexy-dansatoarea în intimitate

Noul iubit al sexy-dansatoarei Loredana Chivu, Mădălin None, a dezvăluit presei detalii incendiare despre relația sa. Cele două vedete formează un cuplu de puțin timp, iar din declarațiile lui Mădălin reiese că fosta asistentă a lui Capatos este „ o femeie care știe ce vrea, sexy și cu multe calități”.





“Este o femeie puternică, o femeie care știe ce vrea, sexy și cu multe calități. Dacă voi reintra în show, ea și-a exprimat dorința și, spun în premieră acest lucru, că va veni după mine. Atât de puternică este legătura noastră”, a mărturisit Mădălin None, fost concurent al emisiunii “Puterea Dragostei”.

„Suntem de ceva vreme împreună, am petrecut ultimele numai zile amândoi, ne înțelegem bine. Loredana este o femeie deosebită, pe care am apreciat-o în primul rând pentru evoluția ei, fiindcă mie îmi plac oamenii care fac ceva în viață, cei care pleacă de jos și ajung undeva, pe propriile puteri. Nu mă interesează cum o fac, ci, repet, mă interesează că ajung undeva. Așa este iubita mea”, a mai spus Mădălin None.

Nici Loredana Chivu nu s-a ferit să dea detalii despre relația pe care o are cu fostul concurent de la „Puterea Dragostei”: „Nu se supără iubitul meu. Cândva o să gătesc și eu așa, eu gătesc și acum. Îmi place să gătesc. Știu să fac și sarmale, am făcut de vreo 5-6 ori. Iubitului meu îi place să mănânce fast-food, n-am apucat să îi fac sarmale. Când gătesc, mă satur din miros. Când vin prietenii în vizită gătesc, dar pentru mine nu, mănânc salate. Există cineva în viața mea, trebuie să gătesc pentru cineva”.

